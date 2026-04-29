Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Возрастной критерий на учете: 25 лет не касается ограниченно годных

Возрастной критерий на учете: 25 лет не касается ограниченно годных

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 20:00
Возрастной критерий на учете: 25 лет не касается ограниченно годных
Военно-врачебная комиссия, которая предоставляла статус "ограниченно годный". Фото: УНІАН

Мобилизационный возраст в Украине после последних изменений установлен на уровне 25 лет. Но есть категория граждан, которую эти временные рамки не касаются. Это ограниченно годные, которые являются военнообязанными еще до достижения 25-летнего возраста.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и мобилизационный возраст в Украине

Военный учет в Украине касается прежде всего мужской части населения. Женщины могут находиться на учете только в случае, когда они имеют медицинское / фармацевтическое образование или работают в сфере здравоохранения.

Военный учет украинских мужчин начинается с 17-летнего возраста и заканчивается по достижении 60 лет. Но это не означает, что 17-летних граждан на воинском учете могут мобилизовать.

Мобилизационный возраст в Украине был установлен до 27 лет. Позже, уже после время полномасштабной войны, его снизили до 25 лет.

Решение Верховного Суда относительно ограниченно годных

К юристам обратилась гражданка, которая имеет 21-летнего сына. Женщина рассказала, что ее сын имел статус "ограниченно годный", а после отмены этого статуса он оказался военнообязанным, хотя этот статус присваивается в 25 лет.

Гражданка поинтересовалась, законно ли такое решение. Юрист Владислав Дерий объяснил, что бывшие ограниченно годные действительно были военнообязанными, а не призывниками. Поэтому их, в частности, могут и мобилизовать до достижения 25-летнего возраста.

Дерий добавил, что такое решение принял даже Верховный Суд. Юрист пояснил: "Верховный Суд отметил, что возрастной критерий в 25 лет применяется только к призывникам, а не к военнообязанным в запасе, и такие лица подлежат мобилизации, независимо от того, что на момент призыва им не исполнилось 25 лет".

Если курсант военного вуза захочет расторгнуть контракт, с него вычтут всю стоимость обучения в ВУЗе. Но на этом санкции не закончатся. Такое лицо, даже если оно не достигло 18-летнего возраста, будет мобилизовано в ряды Вооруженных сил Украины.

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не подпадают под процесс всеобщей мобилизации. Но их могут призвать на базовую военную службу или в другом формате военной подготовки.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации