Возрастной критерий на учете: 25 лет не касается ограниченно годных

Мобилизационный возраст в Украине после последних изменений установлен на уровне 25 лет. Но есть категория граждан, которую эти временные рамки не касаются. Это ограниченно годные, которые являются военнообязанными еще до достижения 25-летнего возраста.

Военный учет и мобилизационный возраст в Украине

Военный учет в Украине касается прежде всего мужской части населения. Женщины могут находиться на учете только в случае, когда они имеют медицинское / фармацевтическое образование или работают в сфере здравоохранения.

Военный учет украинских мужчин начинается с 17-летнего возраста и заканчивается по достижении 60 лет. Но это не означает, что 17-летних граждан на воинском учете могут мобилизовать.

Мобилизационный возраст в Украине был установлен до 27 лет. Позже, уже после время полномасштабной войны, его снизили до 25 лет.

Решение Верховного Суда относительно ограниченно годных

К юристам обратилась гражданка, которая имеет 21-летнего сына. Женщина рассказала, что ее сын имел статус "ограниченно годный", а после отмены этого статуса он оказался военнообязанным, хотя этот статус присваивается в 25 лет.

Гражданка поинтересовалась, законно ли такое решение. Юрист Владислав Дерий объяснил, что бывшие ограниченно годные действительно были военнообязанными, а не призывниками. Поэтому их, в частности, могут и мобилизовать до достижения 25-летнего возраста.

Дерий добавил, что такое решение принял даже Верховный Суд. Юрист пояснил: "Верховный Суд отметил, что возрастной критерий в 25 лет применяется только к призывникам, а не к военнообязанным в запасе, и такие лица подлежат мобилизации, независимо от того, что на момент призыва им не исполнилось 25 лет".

Если курсант военного вуза захочет расторгнуть контракт, с него вычтут всю стоимость обучения в ВУЗе. Но на этом санкции не закончатся. Такое лицо, даже если оно не достигло 18-летнего возраста, будет мобилизовано в ряды Вооруженных сил Украины.

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не подпадают под процесс всеобщей мобилизации. Но их могут призвать на базовую военную службу или в другом формате военной подготовки.