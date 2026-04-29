Віковий критерій на обліку: 25 років не стосується обмежено придатних

Військово-лікарська комісія, яка надавала статус "обмежено придатний". Фото: УНІАН

Мобілізаційний вік в Україні після останніх змін встановлено на рівні 25 років. Але є категорія громадян, яку ці часові рамки не стосуються. Це обмежено придатні, які є військовозобов’язаними ще до досягнення 25-річного віку.

Військовий облік та мобілізаційний вік в Україні

Військовий облік в Україні стосується перш за все чоловічої частини населення. Жінки можуть перебувати на обліку лише у випадку, коли вони мають медичну / фармацевтичну освіту чи працюють у сфері охорони здоров’я.

Військовий облік українських чоловіків починається з 17-річного віку і закінчується після досягнення 60 років. Та це не означає, що 17-річних громадян на військовому обліку можуть мобілізувати.

Мобілізаційний вік в Україні був встановлений до 27 років. Пізніше, уже після час повномасштабної війни, його знизили до 25 років.

Читайте також:

Рішення Верховного Суду щодо обмежено придатних

До юристів звернулася громадянка, яка має 21-річного сина. Жінка розповіла, що її син мав статус "обмежено придатний", а після скасування цього статусу він виявився військовозобов’язаним, хоч цей статус присвоюється у 25 років.

Громадянка поцікавилася, чи законним є таке рішення. Юрист Владислав Дерій пояснив, що колишні обмежено придатні справді були військовозобов’язаними, а не призовниками. Тому їх, зокрема, можуть і мобілізувати до досягнення 25-річного віку.

Дерій додав, що таке рішення ухвалив навіть Верховний Суд. Юрист пояснив: "Верховний Суд наголосив, що віковий критерій у 25 років застосовується лише до призовників, а не до військовозобов’язаних у запасі, і такі особи підлягають мобілізації, незалежно від того, що на момент призову їм не виповнилось 25 років".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли можлива і законна мобілізація неповнолітніх громадян.

Якщо курсант військового вишу захоче розірвати контракт, з нього вирахують усю вартість навчання у ВВНЗ. Але на цьому санкції не завершаться. Така особа, навіть якщо вона не досягла 18-річного віку, буде мобілізована до лав Збройних сил України.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можлива мобілізація до лав ЗСУ призовників.

Призовники, тобто громадяни віком до 25 років, не підпадають під процес загальної мобілізації. Але їх можуть призвати на базову військову службу чи у іншому форматі військової підготовки.