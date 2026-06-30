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Главная Мобилизация Возвращение из плена: какие льготы и выплаты может получить защитник Украины

Возвращение из плена: какие льготы и выплаты может получить защитник Украины

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 06:35
Какие льготы и выплаты могут получить освобожденные из плена
Освобожденный из плена в рамках обмена 26 июня 2026 года. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Украинские защитники, вернувшиеся из плена, имеют право на комплекс финансовых выплат и социальных льгот от государства. Законодательство гарантирует освобожденным воинам не только денежную поддержку, но и помощь в реабилитации и сохранении рабочих мест. Эти права остаются в силе независимо от того, продолжит ли военный служить или решит уйти в запас.

Об этом со ссылкой на интервью юриста, руководителя направления по вопросам пленных и пропавших без вести ОО "Юридическая сотня" Натальи Шмарко NV сообщает Новини.LIVE.

Финансовая помощь: какую сумму и как можно получить

Каждый освобожденный из плена имеет право на единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен. Главное условие для ее начисления — официальное установление факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Если этот факт еще не зафиксирован, необходимо обратиться с заявлением в Министерство развития общин и территорий Украины.

К заявлению необходимо приложить:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • официальное подтверждение факта пребывания в плену;
  • справку с банковскими реквизитами счета для зачисления средств.

Кроме того, государство предусмотрело ежегодную денежную помощь за каждый год пребывания в плену. Во время пребывания в плену эти деньги могли получать родственники защитника. Если же семья не оформляла эти выплаты, военнослужащий может забрать всю накопленную сумму полностью после своего возвращения. Также за всё время пребывания в плену за военнослужащим сохраняется его ежемесячное денежное обеспечение.

Льготы, реабилитация и трудовые гарантии

Возвращение к гражданской жизни или продолжение службы требует времени и поддержки, поэтому для освобожденных военных действует ряд важных социальных гарантий.

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По желанию военнослужащего ему предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней. Этот отпуск полностью оплачивается и не делится на части, а воспользоваться им можно даже до полного увольнения из армии.

Военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь, а также на программы социальной и профессиональной адаптации.

За человеком сохраняется его рабочее место не только на весь период пребывания в плену, но и в течение шести месяцев после освобождения.

На время пребывания в плену и в течение полугода после возвращения защитников освобождают от уплаты штрафов и других финансовых санкций. Кроме того, им предоставляется право на выгодную реструктуризацию имеющихся долгов.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в июле мобилизацию и военное положение в Украине не отменят. Несмотря на это, военному призыву будут подлежать не все мужчины. Некоторым гражданам могут предоставить отсрочку или бронирование, а других — полностью освободить от призыва.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца писал, что сотрудники ТЦК и СП иногда мобилизуют даже тех, кто непригоден к службе по возрасту или по состоянию здоровья. Воинские части обычно отказываются принимать таких граждан в свои ряды. В таком случае этих людей могут оформить как представителей военкомата.

выплаты пленные военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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