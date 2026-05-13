Главная Мобилизация Возвращение из СОЧ в армию возможно только через ВСП

Дата публикации 13 мая 2026 20:00
Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

Военнослужащий, который сбежал из своей части, может вернуться обратно на службу. Для этого нужно обратиться в военную службу правопорядка. Без такого шага невозможно ни возвращение на службу, ни обжалование незаконной мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

СОЧ в украинской армии

В течение полномасштабной войны в Вооруженных силах Украины были зафиксированы случаи так называемого СОЧ. Это самовольное оставление военнослужащим воинской части.

Самовольное оставление части является серьезным правонарушением. В случае СОЧ против военнослужащего открывается уголовное дело.

Несмотря на это, военнослужащие могут вернуться с СОЧ в ряды Вооруженных сил Украины. К юристам обратился именно такой военный, который самовольно оставил часть.

Возвращение только через службу правопорядка

Мужчина поинтересовался, как ему можно вернуться к военной службе. При этом, подчеркнул военнослужащий, он сбежал из части потому, что его якобы незаконно мобилизовали.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, какой единственный путь существует для такого военного. Адвокат Юрий Айвазян отметил, что для возвращения из СОЧ нужно обратиться в ВСП, военную службу правопорядка.

Айвазян подчеркнул: "Без этого с Вами никто даже разговаривать не будет, потому что Вы уже нарушили закон из-за СОЧ. А незаконность мобилизации еще надо доказывать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Одессе военный в СОЧ напал с ножом на людей.

В Одессе военнослужащий, самовольно оставивший часть, с ножом напал на прохожих и ранил ребенка. Инцидент произошел прямо на улице, после чего нападавший скрылся. Патрульные быстро нашли его и задержали.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие есть два варианта наказания за СОЧ во время условного срока.

Военнослужащий, который совершил СОЧ, получит наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Если же военный при этом находился на испытательном (условном) сроке, этот срок может быть учтен в новом судебном приговоре. Все зависит от того, как следствие расценит влияние этого условного срока на СОЧ.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
