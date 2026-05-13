Возвращение из СОЧ в армию возможно только через ВСП

Военный в наручниках.

Военнослужащий, который сбежал из своей части, может вернуться обратно на службу. Для этого нужно обратиться в военную службу правопорядка. Без такого шага невозможно ни возвращение на службу, ни обжалование незаконной мобилизации.

СОЧ в украинской армии

В течение полномасштабной войны в Вооруженных силах Украины были зафиксированы случаи так называемого СОЧ. Это самовольное оставление военнослужащим воинской части.

Самовольное оставление части является серьезным правонарушением. В случае СОЧ против военнослужащего открывается уголовное дело.

Несмотря на это, военнослужащие могут вернуться с СОЧ в ряды Вооруженных сил Украины. К юристам обратился именно такой военный, который самовольно оставил часть.

Возвращение только через службу правопорядка

Мужчина поинтересовался, как ему можно вернуться к военной службе. При этом, подчеркнул военнослужащий, он сбежал из части потому, что его якобы незаконно мобилизовали.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, какой единственный путь существует для такого военного. Адвокат Юрий Айвазян отметил, что для возвращения из СОЧ нужно обратиться в ВСП, военную службу правопорядка.

Айвазян подчеркнул: "Без этого с Вами никто даже разговаривать не будет, потому что Вы уже нарушили закон из-за СОЧ. А незаконность мобилизации еще надо доказывать".

