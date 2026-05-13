Повернення із СЗЧ в армію можливе тільки через ВСП

Військовий у наручниках. Фото: "Громадське радіо"

Військовослужбовець, який втік зі своєї частини, може повернутися назад на службу. Для цього потрібно звернутися до військової служби правопорядку. Без такого кроку неможливе ні повернення на службу, ні оскарження незаконної мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

СЗЧ в українській армії

Протягом повномасштабної війни у Збройних силах України були зафіксовані випадки так званого СЗЧ. Це самовільне залишення військовослужбовцем військової частини.

Самовільне залишення частини є серйозним правопорушенням. У випадку СЗЧ проти військовослужбовця відкривається кримінальна справа.

Попри це, військовослужбовці можуть повернутися із СЗЧ до лав Збройних сил України. До юристів звернувся саме такий військовий, який самовільно залишив частину.

Читайте також:

Повернення тільки через службу правопорядку

Чоловік поцікавився, як йому можна повернутися до військової служби. При цьому, наголосив військовослужбовець, він втік з частини тому, що його нібито незаконно мобілізували.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, який єдиний шлях існує для такого військового. Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що для повернення із СЗЧ потрібно звернутися до ВСП, військової служби правопорядку.

Айвазян підкреслив: "Без цього з Вами ніхто навіть розмовляти не буде, тому що Ви вже порушили закон через СЗЧ. А незаконність мобілізації ще треба доказувати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що в Одесі військовий у СЗЧ напав із ножем на людей.

В Одесі військовослужбовець, який самовільно залишив частину, із ножем напав на перехожих і поранив дитину. Інцидент стався просто на вулиці, після чого нападник сховався. Патрульні швидко знайшли його та затримали.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є два варіанти покарання за СЗЧ під час умовного терміну.

Військовослужбовець, який здійснив СЗЧ, отримає покарання згідно із Кримінальним кодексом України. Якщо ж військовий при цьому перебував на іспитовому (умовному) терміні, цей термін може бути врахований у новому судовому вироку. Усе залежить від того, як слідство розцінить вплив цього умовного терміну на СЗЧ.