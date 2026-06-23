Как по упрощённой процедуре вернуться на службу после СОЧ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

С 12 июня в Украине действует упрощенный механизм возвращения на службу после СОЧ. Воспользоваться им могут бойцы, которые без разрешения командования покинули воинскую часть до этой даты. До 20 сентября такие военнослужащие смогут выбрать подразделение.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило Оперативное командование "Юг", передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Оперативного командования «Юг»

Упрощенный механизм возвращения в армию после самовольного отсутствия

Граждане, самовольно покинувшие службу, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Если боец решил добровольно вернуться, вопрос о снятии такой ответственности решается с учетом требований законодательства. Согласно п. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило самовольное оставление службы, но добровольно сообщила следователю, прокурору или суду о намерении вернуться на военную службу и предоставила соответствующее разрешение от командира воинской части, могут освободить от наказания.

Если не воспользоваться упрощённым механизмом, возвращение на службу будет происходить по общей процедуре, а направление в часть — в соответствии с потребностями войск.

Если по дороге в часть бойца остановят полицейские, военнослужащие ТЦК или представители ВСП, он должен объяснить, что направляется на место службы.



"Для тех, кто оформлял возвращение через приложение "Армия+", подтверждением служит статус «В пути» в приложении "Армия ID". Для тех, кто обращался через рекрутинговый центр, — предписание. Если все же возникли проблемы, следует обратиться на горячую линию МОУ 0 800 605 100", — пояснили в Оперативном командовании "Юг".

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Руслана Горбенко сообщало, что около 10% бойцов из состава механизированных бригад — люди, которые когда-то совершали самовольное отсутствие. Ситуация в высокотехнологичных подразделениях иная. Там процент военных, служащих после самовольного ухода из части, составляет всего 1,5%.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что военнослужащий, которому установлена группа инвалидности, имеет право на увольнение со службы. Для этого необходимо подать рапорт на имя командира части. Если же группу инвалидности получил боец в СОЧ, ему сначала все же придется вернуться в армию.