Як за спрощеним механізмом повернутися на службу після СЗЧ

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

З 12 червня в Україні діє спрощений механізм повернення на службу після СЗЧ. Скористатися ним можуть бійці, які без дозволу командування пішли з військової частини до цієї дати. До 20 вересня такі військові зможуть обрати підрозділ.

Про це в понеділок, 22 червня, повідомило Оперативне командування "Південь", передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Оперативного командування "Південь"

Спрощений механізм повернення до війська після СЗЧ

Громадян, які самовільно залишили службу можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо боєць вирішив добровільно повернутися, питання щодо зняття такої відповідальності вирішують, враховуючи вимоги законодавства. Згідно з п.5 ст. 401 Кримінального кодексу України, людину, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила СЗЧ, але добровільно повідомила слідчому, прокурору або суду про намір повернутися на військову службу та надала відповідний дозвіл від командира військової частини, можуть звільнити від покарання.

Якщо не скористатися спрощеним механізом, повернення на службу відбуватиметься за загальною процедурою, а розповіл до частини — відповідно до потреб війська.

Якщо дорогою до частини бійця зупинять поліцейські, військовослужбовці ТЦК або представники ВСП, він має пояснити, що прямує на місце служби.



"Для тих, хто оформлював повернення через Армія+, підтвердженням є статус "У дорозі" в Армія ID. Для тих, хто звертався через рекрутинговий центр, — припис. Якщо все ж виникли проблеми, слід звернутися на гарячу лінію МОУ 0 800 605 100", — пояснили в Оперативному командуванні "Південь".

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Руслана Горбенка повідомляв, що близько 10% бійців зі складу механізованих бригад — люди, які колись скоювали СЗЧ. Ситуація у високотехнологічних підрозділах інша. Там відсоток військових, які служать після самовільної втечі з частини, становить лише 1,5%.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовий, якому встановили групу інвалідності, має право на звільнення зі служби. Для цього треба подати рапорт на ім'я командири частини. Якщо ж групу інвалідності отримав боєць у СЗЧ, йому спочатку все ж таки доведеться повернутися до війська.