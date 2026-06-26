Возвращение после СОЧ: как подать рапорт о восстановлении на службе

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Любомир Кучер Редактор, юрист

Военнослужащие, совершившие СОЧ, могут подать рапорт о возвращении на службу через приложение "Армия+". Речь идет о тех, кто самовольно покинул службу до 12 июня текущего года. Сообщить о своем желании вернуться такие бойцы должны до 20 сентября.

Об этом 23 июня сообщили в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Возвращение на службу после СОЧ

Военнослужащий, который решит продолжить службу после самовольного отсутствия и подаст рапорт, сможет выбрать новую часть из перечня более 50 подразделений, вернуться в строй по понятной процедуре без батальонов резерва и восстановить обеспечение. На всех этапах восстановления на службе такого военнослужащего будет сопровождать контакт-центр.

Как подать рапорт в "Армия+":

открыть раздел "Рапорты" в меню приложения и найти нужный рапорт;

указать структуру, ведь вернуться можно только в ее пределах (например, боец ВСУ не может служить в НГУ);

выбрать воинскую часть из списка (номер воинской части можно уточнить в контакт-центре по номеру 0 800 605 100);

указать желаемое направление службы;

сообщить о своем гражданском опыте и должности в предыдущем подразделении;

объяснить причину совершения СОЧ;

приложить военный документ (удостоверение или билет) и указать свой номер телефона для связи с представителями воинской части;

по желанию приложить сертификаты об обучении, заключение ВВК или другие медицинские справки (для НГУ обязательным является рекомендательное письмо: его срок действия составляет всего месяц, поэтому важно успеть подать рапорт вовремя);

заполнить военные данные.

Если боец возвращается в ВСУ или Государственную специальную службу транспорта, воинская часть проверит рапорт в течение семи дней, после чего свяжется с военнослужащим, чтобы уточнить данные и согласовать должность. В приложении "Армия+" появится статус "В пути", который действует пять дней.

Для НГУ процесс отличается. Рапорт рассмотрят в течение не более 96 часов, а в течение 72 часов военный получит уведомление о приказе командира НГУ. После этого у бойца будет 48 часов, чтобы доехать до части.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Оперативное командование "Юг" сообщал, что в Украине действует упрощенный механизм возвращения на службу после СОЧ. Воспользоваться им могут бойцы, которые самовольно оставили службу до 12 июня. Выбрать подразделение и подать рапорт о возвращении нужно до 20 сентября.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Руслана Горбенко сообщал, что около 10% бойцов из состава механизированных бригад когда-то совершали СОЧ. В высокотехнологичных подразделениях ситуация иная. Там процент военных, служащих после самовольного ухода из части, составляет всего 1,5%.