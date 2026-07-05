До какой даты бойцы могут вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: 115-я ОМБр

Военнослужащие могут вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре и самостоятельно выбрать подразделение. Речь идет о тех, кто самовольно покинул службу до 12 июня текущего года. Воспользоваться этой услугой можно до 20 сентября.

Об этом сообщили Силы обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Возвращение по упрощенной процедуре

Подать рапорт можно в приложении "Армия+".

Алгоритм подачи рапорта:

в разделе "Рапорты" в меню приложения "Армия+" найти нужный рапорт;

указать структуру, в составе которой находился до СОЧ: вернуться можно только в ее пределах (например, бойцы Нацгвардии не могут после СОЧ присоединиться к ВСУ);

выбрать воинскую часть из списка;

указать желаемое направление службы;

сообщить о своем гражданском опыте и должности в предыдущем подразделении;

объяснить, почему совершил СОЧ;

приложить военный документ (удостоверение или билет) и указать свой номер телефона для связи с представителями воинской части;

по желанию приложить сертификаты об обучении, заключение ВВК или другие медицинские справки (для НГУ обязателен рекомендательный лист: его срок действия составляет всего месяц, поэтому важно успеть подать рапорт вовремя);

заполнить военные данные.

После подачи рапорта через "Армия+" документ рассматривается в течение семи дней. Когда же рапорт будет одобрен, военнослужащему присвоят статус "В пути". После этого боец должен прибыть в выбранную часть в течение пяти суток.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова сообщал, что военные начали массово возвращаться на службу после СОЧ. Причиной таких изменений стало введение новых армейских контрактов. Люди готовы подписывать договоры, в которых прописаны четко определенные сроки службы и право на отсрочку после завершения контракта.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что военный дважды совершил самовольное отсутствие, потому что хотел быть рядом с близкими. У бойца болели жена и ребенок. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.