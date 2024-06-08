Суд назначил максимальное наказание уклоняющемуся

Суд над мужчиной. Иллюстративное фото: VSN

Мужчина, родом из Донецка, был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу и получил пять лет тюремного заключения. Это произошло по решению Оболонского районного суда в Киеве.

Информацию об этом распространил "Главком" со ссылкой на судебный реестр.

Читайте также:

Суд над уклонистами — что известно

Согласно материалам дела, в июне 2023 года военнообязанный был признан годным к военной службе. Позже, в сентябре того же года, он получил "боевую" повестку от ТЦК. Однако, не имея права на отсрочку, мужчина проигнорировал этот вызов.

На судебном заседании обвиняемый объяснил свою позицию, утверждая, что не явился в пункт призыва из-за необходимости ухода за своими преклонными родителями, проживающими на временно оккупированной территории Донецкой области. Он также подчеркнул, что понимает свою гражданскую обязанность, но не может и не хочет служить.

Во время допроса военнослужащий ТЦК отметил, что обвиняемый пригоден для военной службы, но отказался идти на войну из-за того, что его близкие родственники проживают в Донецкой области. Однако суд пришел к выводу, что факт проживания отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его жены — на временно оккупированной территории, не является обоснованной причиной уклонения от призыва на военную службу.

Суд также отверг предложение прокурора о назначении обвиняемому условного срока наказания, не связанного с лишением свободы, отметив отсутствие оснований для этого ввиду общественной опасности совершенного им уголовного правонарушения.

Суд решил заключить обвиняемого под стражу сразу после вынесения приговора. Он будет оставаться в Киевском следственном изоляторе до решения дела по законным основаниям.

Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦПАУ, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.

Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.