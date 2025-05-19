С 1 июня вступят в силу правила мобилизации и ВПЛ тоже могут отправить служить в ВСУ

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

С 1 июня в Украине вступает в силу новый порядок мобилизации, который распространяется на всех граждан, в том числе и на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В связи с действующим военным положением украинское правительство активизирует военную подготовку и вводит единые требования к военной службе для всех категорий граждан.

Об этом информирует портал Ветеран.

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Что говорит закон о ВПЛ

В соответствии с действующим законодательством и Порядком проведения мобилизации, призыв резервистов и военнообязанных осуществляется независимо от места их пребывания на воинском учете. То есть статус ВПЛ не освобождает лицо от обязанностей, связанных с мобилизацией.

Все ВПЛ обязаны в течение 10 дней с момента прибытия на новое место сообщить об изменении места жительства в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты по новому месту жительства. Если ВПЛ решает вернуться к покинутому месту жительства, она должна предупредить об этом тот же орган не позднее чем за 3 дня до выезда.

Независимо от того, были ли утрачены документы вследствие переезда, ВПЛ обязаны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Невыполнение этой обязанности расценивается как нарушение законодательства.

С 1 июня 2025 года мобилизация охватывает:

всех военнообязанных и резервистов, которые являются годными к службе по состоянию здоровья и не имеют законного права на отсрочку;

лиц, уволенных с военной службы из-за действия закона "Об очищении власти", которые могут быть назначены на должности, не связанные с очищением власти;

лиц с судимостью за нетяжкие, тяжкие и отдельные особо тяжкие преступления (кроме преступлений против основ национальной безопасности). Их призыв возможен по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Службы Безопасности Украины или разведывательных органов;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют военный опыт и не сняты с учета;

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые не служили, но являются годными или ограниченно годными - до 6 июня 2025 года они должны пройти повторно ВВК (военно-врачебную комиссию), чтобы подтвердить свой статус;

мужчин от 18 до 60 лет, которые ранее были исключены из учета, но во время военного положения снова признаны годными (по решению ВВК).

Напомним, все, кто имеет статус ограниченно годных к службе, должны до 5 июня пройти повторную ВВК. Тех, кто проигнорирует это требование, привлекут к административной ответственности.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что ТЦК и СП нужно распустить. За мобилизацию, по его мнению, должны отвечать гражданские рекрутинговые центры.