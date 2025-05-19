З 1 червня набудуть змін правила мобілізації й ВПО теж можуть відправити служити до ЗСУ

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

З 1 червня в Україні набуває чинності новий порядок мобілізації, який поширюється на всіх громадян, зокрема й на внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У зв'язку з чинним воєнним станом український уряд активізує військовий вишкіл та запроваджує єдині вимоги до військової служби для всіх категорій громадян.

Про це інформує портал Ветеран.

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Що говорить закон про ВПО

Відповідно до чинного законодавства та Порядку проведення мобілізації, призов резервістів та військовозобов'язаних здійснюється незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Тобто статус ВПО не звільняє особу від обов'язків, пов'язаних з мобілізацією.

Всі ВПО зобов’язані протягом 10 днів з моменту прибуття на нове місце повідомити про зміну місця проживання до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту за новим місцем проживання. Якщо ВПО вирішує повернутися до покинутого місця проживання, вона повинна попередити про це той самий орган не пізніше ніж за 3 дні до виїзду.

Незалежно від того, чи були втрачені документи внаслідок переїзду, ВПО зобов'язані з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК). Невиконання цього обов'язку розцінюється як порушення законодавства.

З 1 червня 2025 року мобілізація охоплює:

усіх військовозобов'язаних та резервістів, які є придатними до служби за станом здоров’я і не мають законного права на відстрочку;

осіб, звільнених з військової служби через дії закону "Про очищення влади", які можуть бути призначені на посади, не пов'язані з очищенням влади;

осіб з судимістю за нетяжкі, тяжкі та окремі особливо тяжкі злочини (крім злочинів проти основ національної безпеки). Їхній призов можливий за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України, Служби Безпеки України або розвідувальних органів;

чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід і не зняті з обліку;

чоловіків віком від 25 до 60 років, які не служили, але є придатними або обмежено придатними – до 6 червня 2025 року вони мають пройти повторно ВЛК (військово-лікарську комісію), щоб підтвердити свій статус;

чоловіків від 18 до 60 років, які раніше були виключені з обліку, але під час воєнного стану знову визнані придатними (за рішенням ВЛК).

Нагадаємо, усі, хто має статус обмежено придатних до служби, мають до 5 червня пройти повторну ВЛК. Тих, хто проігнорує цю вимогу, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ТЦК та СП потрібно розпустити. За мобілізацію, на його думку, мають відповідати цивільні рекрутингові центри.