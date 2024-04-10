ВР проголосовала в первом чтении за законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

Заседание Верховной Рады. Иллюстрированное фото: УНИАН

Верховная рада рассмотрела правительственный законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВЛК. Гончаренко выразил возмущение намерением вводить уголовную ответственность за такие действия.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко написал у себя в Telegram.

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"Сейчас Рада рассматривает правительственный законопроект №10379 о ссылке ответственности за военные правонарушения. Так вот, в этом законопроекте хотят ввести уголовную ответственность за отказ прохождения ВЛК! Не административную, а уголовную", — заявил Гончаренко.

Он также выразил свою обеспокоенность по поводу негативных последствий, которые могут возникнуть из-за введения такой ответственности для военнослужащих.

"То есть, какая ситуация: ни сроков службы, ни денег, ни мотивации, НИЧЕГО для наших военных!!!! Только пуга. Только наказывать. Ну как так можно??" — добавил он.

Гончаренко также отметил, что законопроект был поддержан в первом чтении Радой, но он лично не поддерживает этот законопроект.

Сообщения Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Депутат Ярослав Железняк также сообщил, что за законопроект проголосовали 254 депутата. Однако закон еще не принят, и предполагается второе чтение.

"Внимание, так как вопрос прошел только в первом (а не в целом), то по факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами. Она имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете ", — пишет Железняк.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Впоследствии Гончаренко надписал, что вчера Комитет убрал уголовную ответственность по этому законопроекту 10379. Эта норма была, но вчера ее решили все же убрать

Напомним, что в Верховной Раде Украины уже длительное время проходит обсуждение законопроекта о мобилизации . В него было внесено 4294, однако было учтено только 31.

Ранее нардеп Олег Семинский заявил, что Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности обороны и разведки уже рассмотрел и проработал все правки к законопроекту о мобилизации.

А по мнению народного депутата Сергея Демченко, Парламент проголосует за законопроект о мобилизации уже в конце апреля.