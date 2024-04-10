ВР проголосувала у першому читанні за законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

Засідання Верховної Ради. Ілюстроване фото: УНІАН

Верховна рада розглянула урядовий законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. Гончаренко висловив обурення щодо наміру вводити кримінальну відповідальність за такі дії.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав в себе у Telegram.

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"Зараз Рада розглядає урядовий законопроєкт №10379 про посилання відповідальності за військові правопорушення. Так от, в цьому законопроєкті хочуть ввести кримінальну відповідальність за відмову проходження ВЛК! Не адміністративну, а кримінальну", — заявив Гончаренко.

Він також висловив своє занепокоєння з приводу негативних наслідків, які можуть виникнути через введення такої відповідальності для військовослужбовців.

"Тобто, яка ситуація: ні термінів служби, ні грошей, ні мотивації, НІЧОГО для наших військових!!!! Тільки кнут. Тільки карати. Ну як так можна??" — додав він.

Гончаренко також зазначив, що законопроєкт було підтримано у першому читанні Радою, але він особисто не підтримує цей законопроєкт.

Дописи Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Депутат Ярослав Железняк також повідомив, що за законопроєкт проголосували 254 депутати. Проте закон ще не ухвалений, і передбачається друге читання.

"Увага, так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", — пише Железняк.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Згодом Гончаренко написа, що вчора Комітет прибрав кримінальну відповідальність з цього законопроєкту 10379. Ця норма була, але вчора її вирішили все таки прибрати

Нагадаємо, що у Верховній Раді України вже тривалий час відбувається обговорення законопроєкту про мобілізацію. До нього були внесені 4294, однак було враховано лише 31.

Раніше нардеп Олег Семінський заявив, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію.

А на думку народного депутата Сергія Демченка, Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію вже в кінці квітня.