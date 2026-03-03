Ортопед за деньги дал воину фейковую справку об ограниченной пригодности — приговор суда

Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное: pexels.com

В Кропивницком назначили наказание врачу-ортопеду. Медик, который входил в состав внештатной гарнизонной ВВК одной из воинских частей, попался на взятке.

Об этом говорится в приговоре, который Крепостной районный суд Кропивницкого принял 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2024 году фигурант работал в отделении костно-гнойной хирургии Кировоградской областной больницы и был членом ВВК. В июле у военного, который служил в должности водителя в бригаде армейской авиации, ухудшилось состояние здоровья — мужчину направили на медосмотр. В ноябре этот боец обратился к медику. Тот сообщил, что сможет за деньги принять "объективное" решение о состоянии здоровья, чтобы в дальнейшем мужчина служил не в боевых подразделениях, а в частях обеспечения.

Получив согласие на сотрудничество, врач изготовил для "клиента" справку о непригодности к военной службе в мирное время и ограниченной пригодности в условиях военного положения. Согласно такому документу, военный мог проходить службу в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах или медицинских частях. В декабре ортопед в служебном кабинете получил 16 тысяч гривен оплаты за поддельный документ. В тот же день у нарушителя провели обыски правоохранители.

Решение суда

Во время судебного заседания врач признал свою вину и сообщил, что раскаивается. За получение взятки медика оштрафовали на 20 тысяч 400 гривен. Также с него взыскали почти 16 тысяч гривен в качестве компенсации за проведение экспертизы.

Арест, который ранее наложили на земельный участок, дом и автомобиль фигуранта, отменили. За обвиняемого вносили залог в размере 121 тысячи 120 гривен, чтобы во время досудебного расследования он не находился под арестом. Эти средства вернут тому, кто их оплатил.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Кропивницкий апелляционный суд.

Ранее стало известно о двух нападениях гражданских на работников ТЦК и СП. Среди нарушителей двое мужчин и женщина. Всех их будут судить.

Также мы сообщали, что на Житомирщине работники ТЦК и СП избили военнообязанного. Дело рассмотрит суд.