Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Временно непригодный в 22 года имеет право выезжать из Украины

Временно непригодный в 22 года имеет право выезжать из Украины

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 20:00
Проверка документов на государственной границе Украины. Фото: ГПСУ

Выезд за границу во время особого периода (действия военного положения) напрямую зависит от статуса гражданина, состоящего на воинском учете. Основных статусов есть два, это призывник и военнообязанный. Юристы объяснили, какой статус позволяет выезд за границу, а с каким пересечение границы закрыто даже до достижения 23-летнего возраста.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Выезд за границу во время войны

После начала полномасштабной войны выезд из Украины был ограничен. Ограничения касаются граждан, состоящих на воинском учете.

Впрочем, после изменений в законодательстве часть таких граждан получила право на выезд за границу. Этот процесс разблокировали для граждан в возрасте от 18 до 23 лет, которые не подпадают под мобилизацию.

Вместе с тем, некоторые граждане такого возраста все же могут быть мобилизованными. И в вопросе их возможности выезда за границу есть определенные споры.

К юристам обратился 22-летний гражданин, который имеет статус "временно непригодный". Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за границу, если последний раз военно-врачебную комиссию проходил еще до начала полномасштабной войны.

Ключевой момент: призывник или военнообязанный

Комментируя эту ситуацию, юристы отметили важность для выезда за границу статуса гражданина на воинском учете. По словам адвоката Юрий Айвазяна, главное для гражданина иметь статус "призывник", который является вполне естественным для 22-летнего возраста.

Айвазян объяснил, в чем разница между призывником и военнообязанным в контексте такой ситуации: "Если бы Вы были в статусе военнообязанного, то вопрос касался бы возможности доехать до границы без оформленной отсрочки. Однако, в статусе "призывник" Вы этой проблемы не имеете".

Заключение ВВК, добавил адвокат, также не имеет значения. Юрий Айвазян подчеркнул: "Согласно пункту 22 Порядка №1487 во время действия военного положения призывники не направляются на прохождение ВВК. Поэтому Вам не нужно проходить ВВК, можете спокойно ехать".

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли забронированные граждане отдохнуть за границей во время действия военного положения.

Юристы объяснили, что, как показывает практика, забронированные работники могут выезжать за границу. Это касается, в частности, и путешествий во время отпуска.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли брать разрешение на выезд в заграничную командировку в ТЦК.

Военнообязанные граждане не могут выезжать за пределы Украины во время действия военного положения. Для того, чтобы выехать за границу в командировку, нужно иметь соответствующий документ, который выдают не в ТЦК.

граница военный учет военнообязанные выезд за границу призывник
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации