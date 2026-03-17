Временно непригодный в 22 года имеет право выезжать из Украины

Проверка документов на государственной границе Украины. Фото: ГПСУ

Выезд за границу во время особого периода (действия военного положения) напрямую зависит от статуса гражданина, состоящего на воинском учете. Основных статусов есть два, это призывник и военнообязанный. Юристы объяснили, какой статус позволяет выезд за границу, а с каким пересечение границы закрыто даже до достижения 23-летнего возраста.

Реклама

Выезд за границу во время войны

После начала полномасштабной войны выезд из Украины был ограничен. Ограничения касаются граждан, состоящих на воинском учете.

Впрочем, после изменений в законодательстве часть таких граждан получила право на выезд за границу. Этот процесс разблокировали для граждан в возрасте от 18 до 23 лет, которые не подпадают под мобилизацию.

Вместе с тем, некоторые граждане такого возраста все же могут быть мобилизованными. И в вопросе их возможности выезда за границу есть определенные споры.

К юристам обратился 22-летний гражданин, который имеет статус "временно непригодный". Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за границу, если последний раз военно-врачебную комиссию проходил еще до начала полномасштабной войны.

Ключевой момент: призывник или военнообязанный

Комментируя эту ситуацию, юристы отметили важность для выезда за границу статуса гражданина на воинском учете. По словам адвоката Юрий Айвазяна, главное для гражданина иметь статус "призывник", который является вполне естественным для 22-летнего возраста.

Айвазян объяснил, в чем разница между призывником и военнообязанным в контексте такой ситуации: "Если бы Вы были в статусе военнообязанного, то вопрос касался бы возможности доехать до границы без оформленной отсрочки. Однако, в статусе "призывник" Вы этой проблемы не имеете".

Заключение ВВК, добавил адвокат, также не имеет значения. Юрий Айвазян подчеркнул: "Согласно пункту 22 Порядка №1487 во время действия военного положения призывники не направляются на прохождение ВВК. Поэтому Вам не нужно проходить ВВК, можете спокойно ехать".

