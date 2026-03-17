Тимчасово непридатний у 22 роки має право виїжджати з України

Перевірка документів на державному кордоні України.

Виїзд за кордон під час особливого періоду (дії воєнного стану) напряму залежить від статусу громадянина, який перебуває на військовому обліку. Основних статусів є двоє, це призовник та військовозобов’язаний. Юристи пояснили, який статус дозволяє виїзд за кордон, а з яким перетин кордону закритий навіть до досягнення 23-річного віку.

Виїзд за кордон під час війни

Після початку повномасштабної війни виїзд з України був обмежений. Обмеження стосуються громадян, що перебувають на військовому обліку.

Втім, після змін у законодавстві частина таких громадян отримала право на виїзд за кордон. Цей процес розблокували для громадян віком від 18 до 23 років, які не підпадають під мобілізацію.

Разом з тим, деякі громадяни такого віку все ж можуть бути мобілізованими. І у питанні їхньої можливості виїзду за кордон є певні суперечки.

До юристів звернувся 22-річний громадянин, який має статус "тимчасово непридатний". Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за кордон, якщо востаннє військово-лікарську комісію проходив ще до початку повномасштабної війни.

Ключовий момент: призовник чи військовозобов’язаний

Коментуючи цю ситуацію, юристи наголосили на важливості для виїзду за кордон статусу громадянина на військовому обліку. За словами адвоката Юрій Айвазяна, головне для громадянина мати статус "призовник", який є цілком природним для 22-річного віку.

Айвазян пояснив, у чому різниця між призовником та військовозобов’язаним у контексті такої ситуації: "Якщо б Ви були у статусі військовозобов'язаного, то питання стосувалось би можливості доїхати до кордону без оформленої відстрочки. Проте, у статусі "призовник" Ви цієї проблеми не маєте".

Висновок ВЛК, додав адвокат, також не має значення. Юрій Айвазян підкреслив: "Згідно пункту 22 Порядку №1487 під час дії воєнного стану призовники не направляються на проходження ВЛК. Тож Вам не потрібно проходити ВЛК, можете спокійно їхати".

Заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон. Це стосується, зокрема, і подорожей під час відпустки.

Юристи пояснили, що, як показує практика, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон. Це стосується, зокрема, і подорожей під час відпустки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба брати дозвіл на виїзд у закордонне відрядження в ТЦК.

Військовозобов'язані громадяни не можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Для того, аби виїхати за кордон у відрядження, потрібно мати відповідний документ, який видають не в ТЦК.