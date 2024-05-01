Вручали повестки не по месту жительства — в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации

Представители ТЦК и СП проверяют документы у мужчины. Фото: УП

В Тернопольской области мужчина получил две повестки и отказался от мобилизации. По его словам, представители территориального центра комплектования и социальной поддержки "вручали ему повестки не по месту жительства".

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Кременецкого районного суда Тернопольской области.

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Согласно делу, ВВК признала мужчину годным к военной службе. Первую повестку ему вручили в марте в прошлом году на его земельном участке, однако тот проигнорировал документ. Ситуация повторилась и в следующий раз, когда ему вручили повестку в мае 2023 года, и он так и не явился в ТЦК.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. Он рассказал, что "по результатам военно-врачебной комиссии он был признан пригодным для прохождения военной службы. Получил две повестки, а именно в марте 2023 года — на огороде, а в мае 2023 года — в центре г. Почаева, а не по месту жительства. 29 мая 2023 года пришел в Кременецкий РТЦК около 11 часов, чтобы объяснить причины неявки, однако у ворот были двое военных, которые его не пропустили в военкомат".

По словам мужчины, он не уклонист, но воевать не хочет, к тому же заботится о матери и имеет проблемы со здоровьем сердца. Решение ВВК о пригодности мужчина не обжаловал.

Согласно решению суда, мужчину признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Скриншот приговора Кременецкого районного суда Тернопольской области

Напомним, что житель Хмельницкой области получил повестку, однако уклонился от мобилизации. В суде мужчина сообщил о том, что не смог явиться в ТЦК из-за похмелья.

Также мы писали, что недавно суд вынес приговор военному из Одессы, который самовольно покинул воинскую часть. Причиной своего поступка мужчина назвал травму во время эвакуации другого раненого бойца.