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Вручали повестки не по месту жительства — в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации

1 мая 2024 03:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вручали повестки не по месту жительства — в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации
Представители ТЦК и СП проверяют документы у мужчины. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Тернопольской области мужчина получил две повестки и отказался от мобилизации. По его словам, представители территориального центра комплектования и социальной поддержки "вручали ему повестки не по месту жительства".

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Кременецкого районного суда Тернопольской области.

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Согласно делу, ВВК признала мужчину годным к военной службе. Первую повестку ему вручили в марте в прошлом году на его земельном участке, однако тот проигнорировал документ. Ситуация повторилась и в следующий раз, когда ему вручили повестку в мае 2023 года, и он так и не явился в ТЦК.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. Он рассказал, что "по результатам военно-врачебной комиссии он был признан пригодным для прохождения военной службы. Получил две повестки, а именно в марте 2023 года — на огороде, а в мае 2023 года — в центре г. Почаева, а не по месту жительства. 29 мая 2023 года пришел в Кременецкий РТЦК около 11 часов, чтобы объяснить причины неявки, однако у ворот были двое военных, которые его не пропустили в военкомат".

По словам мужчины, он не уклонист, но воевать не хочет, к тому же заботится о матери и имеет проблемы со здоровьем сердца. Решение ВВК о пригодности мужчина не обжаловал.

Согласно решению суда, мужчину признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Отказался от мобилизации, потому что получил повестки не по месту жительства
Скриншот приговора Кременецкого районного суда Тернопольской области

Напомним, что житель Хмельницкой области получил повестку, однако уклонился от мобилизации. В суде мужчина сообщил о том, что не смог явиться в ТЦК из-за похмелья.

Также мы писали, что недавно суд вынес приговор военному из Одессы, который самовольно покинул воинскую часть. Причиной своего поступка мужчина назвал травму во время эвакуации другого раненого бойца.

суд
закон
Тернопольская область
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

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