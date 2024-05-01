Вручали повістки не за місцем проживання — на Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації

Представники ТЦК та СП перевіряють документи в чоловіка. Фото: УП

У Тернопільській області чоловік отримав дві повістки, і відмовився від мобілізації. За його словами, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки "вручали йому повістки не за місцем проживання".

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Кременецького районного суду Тернопільської області.

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Згідно зі справою, ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Першу повістку йому вручили в березні торік на його земельній ділянці, однак той проігнорував документ. Ситуація повторилася й наступного разу, коли йому вручили повістку в травні 2023 року, і він так і не з'явився до ТЦК.

Під час судового засідання чоловік заперечив свою провину. Він розповів, що "за результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним для проходження військової служби. Отримав дві повістки, а саме у березні 2023 року — на городі, а у травні 2023 року — в центрі м. Почаєва, а не за місцем проживання. 29 травня 2023 року прийшов до Кременецького РТЦК близько 11 години, щоб пояснити про причини неявки, однак біля брами були двоє військових, які його не пропустили до військкомату".

За словами чоловіка, він не ухилянт, але воювати не хоче, до того ж піклується про матір та має проблеми зі здоров'ям серця. Рішення ВЛК про придатність чоловік не оскаржував.

Згідно з рішенням суду, чоловіка визнали винним та засудили до трьох років ув'язнення.

Скриншот вироку Кременецького районного суду Тернопільської області

Нагадаємо, що мешканець Хмельницької області отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. У суді чоловік повідомив про те, що не зміг з'явитися до ТЦК через похмілля.

Також ми писали, що нещодавно суд виніс вирок військовому з Одеси, який самовільно залишив військову частину. Причиною свого вчинку чоловік назвав те, що отримав травми під час евакуації іншого пораненого бійця.