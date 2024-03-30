Вручение повесток мужчинам с инвалидностью — в ТЦК объяснили, для чего это нужно

Человек с инвалидностью на коляске. Иллюстративное фото: Виктор Мыкита / facebook

Мужчины с инвалидностью могут получить повестку от Территориального центра комплектования при условии, что граждане имеют заключение медкомиссии о болезни, а в военкомат эти данные не поступили. Для того чтобы в ТЦК знали о состоянии здоровья военнообязанного, он должен сообщить об этом в течение семи дней.

Об этом говорится в Facebook Ковельского районного ТЦК и СП.

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Почему люди с инвалидностью получают повестки

В ТЦК указывают, что вручение повесток людям с инвалидностью вызывают шквал критики в соцсетях. Представители военкомата указывают, что повестка — это не вызов в ВСУ, а приглашение в ТЦК. Его целью является обновление или уточнение военно-учетных данных гражданина. Следовательно, даже лица с инвалидностью могут получить повестку.

ТЦК назвал случаи, когда возможно получение повестки:

получил инвалидность после того, как приписали к участку, поэтому информации об этом в ТЦК нет;

не обновил военно-учетные данные об изменениях в состоянии здоровья;

не стал на учет в военкомат;

ТЦК не знают, какое состояние здоровья имеет военнообязанное. Именно поэтому обо всех изменениях нужно своевременно сообщать.

Кроме того, в военкомате добавили информацию о призыве многодетных отцов. По аналогии с людьми с инвалидностью, мужчины этой категории должны в течение семи дней сообщить ТЦК о данных о браке, рождении детей, смене места жительства.

"Следует помнить, что учет персональных данных ведется также в городских, сельских советах, ЦНАПах, на предприятиях и т.д., где работают мужчины, то есть информацию нужно подавать и туда", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ТЦК

Напомним, офицер Национальной гвардии Украины Сергей Позняк объяснил, при каком условии могут мобилизовать мужчин со II-III группами инвалидности. Военный также рассказал, почему они должны пройти медицинское освидетельствование.

Добавим, ВР работает над законопроектом, направленным на обеспечение людей с инвалидностью, необходимым уходом в условиях военного времени. Таким образом депутаты планируют ограничить возможность использования такой схемы для уклонения от мобилизации.