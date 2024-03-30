Вручение повесток мужчинам с инвалидностью — в ТЦК объяснили, для чего это нужно
Мужчины с инвалидностью могут получить повестку от Территориального центра комплектования при условии, что граждане имеют заключение медкомиссии о болезни, а в военкомат эти данные не поступили. Для того чтобы в ТЦК знали о состоянии здоровья военнообязанного, он должен сообщить об этом в течение семи дней.
Об этом говорится в Facebook Ковельского районного ТЦК и СП.
Почему люди с инвалидностью получают повестки
В ТЦК указывают, что вручение повесток людям с инвалидностью вызывают шквал критики в соцсетях. Представители военкомата указывают, что повестка — это не вызов в ВСУ, а приглашение в ТЦК. Его целью является обновление или уточнение военно-учетных данных гражданина. Следовательно, даже лица с инвалидностью могут получить повестку.
ТЦК назвал случаи, когда возможно получение повестки:
- получил инвалидность после того, как приписали к участку, поэтому информации об этом в ТЦК нет;
- не обновил военно-учетные данные об изменениях в состоянии здоровья;
- не стал на учет в военкомат;
- ТЦК не знают, какое состояние здоровья имеет военнообязанное. Именно поэтому обо всех изменениях нужно своевременно сообщать.
Кроме того, в военкомате добавили информацию о призыве многодетных отцов. По аналогии с людьми с инвалидностью, мужчины этой категории должны в течение семи дней сообщить ТЦК о данных о браке, рождении детей, смене места жительства.
"Следует помнить, что учет персональных данных ведется также в городских, сельских советах, ЦНАПах, на предприятиях и т.д., где работают мужчины, то есть информацию нужно подавать и туда", — говорится в сообщении.
Напомним, офицер Национальной гвардии Украины Сергей Позняк объяснил, при каком условии могут мобилизовать мужчин со II-III группами инвалидности. Военный также рассказал, почему они должны пройти медицинское освидетельствование.
Добавим, ВР работает над законопроектом, направленным на обеспечение людей с инвалидностью, необходимым уходом в условиях военного времени. Таким образом депутаты планируют ограничить возможность использования такой схемы для уклонения от мобилизации.
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