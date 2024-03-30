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Вручення повісток чоловікам з інвалідністю — у ТЦК пояснили, для чого це потрібно

30 березня 2024 10:21
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Любомир Кучер
Редактор
Вручення повісток чоловікам з інвалідністю — у ТЦК пояснили, для чого це потрібно
Чоловік з інвалідністю на візку. Ілюстративне фото: Віктор Микита/ facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чоловіки з інвалідністю можуть отримати повістку від Територіального центру комплектування за умови, що громадянин має висновок медкомісії про хворобу, а до військкомату ці дані не надійшли. Для того, аби у ТЦК знали про стан здоров'я військовозобов'язаного, він має повідомити про це протягом семи днів.

Про це йдеться у Facebook Ковельського районного ТЦК та СП.

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У ТЦК вказують, що вручення повісток людям з інвалідністю викликають шквал критики у соцмережах. Представники військкомату зазначають, що повістка — це не виклик до ЗСУ, а запрошення до ТЦК. Його метою є оновлення або уточнення військово-облікових даних громадянина. Відтак навіть особи з інвалідністю можуть отримати повістку.

ТЦК назвав випадки, коли можливе отримання повістки:

  • отримав інвалідність після того, як приписали до дільниці — тому інформації про це у ТЦК немає;
  • не оновив військово-облікові дані про зміни в стані здоров'я;
  • не став на облік до військкомату;
  • ТЦК не знають, який стан здоров'я має військовозобов'язаний. Саме тому про усі зміни потрібно вчасно повідомляти.

Крім того, у військкоматі додали інформацію про призов багатодітних батьків. За аналогією до людей з інвалідністю, чоловіки цієї категорії мають протягом семи днів повідомити ТЦК про дані щодо одруження, народження дітей, зміну місця проживання.

"Варто пам'ятати, що облік персональних даних ведеться також у міських, сільських радах, ЦНАПах, на підприємствах тощо, де працюють чоловіки, тобто інформацію потрібно подавати й туди", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ТЦК
Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк пояснив, за якої умови можуть мобілізувати чоловіків з II-III групами інвалідності. Військовий також розповів, чому вони повинні пройти медичний переогляд.

Додамо, ВР працює над законопроєктом, спрямованим на забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом в умовах воєнного часу. Таким чином, депутати планують обмежити можливість використання такої схеми для ухилення від мобілізації.

війна
Україна
армія
військовий призов
інвалідність
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
особа з інвалідністю

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