Вручення повісток чоловікам з інвалідністю — у ТЦК пояснили, для чого це потрібно

Чоловік з інвалідністю на візку. Ілюстративне фото: Віктор Микита/ facebook

Чоловіки з інвалідністю можуть отримати повістку від Територіального центру комплектування за умови, що громадянин має висновок медкомісії про хворобу, а до військкомату ці дані не надійшли. Для того, аби у ТЦК знали про стан здоров'я військовозобов'язаного, він має повідомити про це протягом семи днів.

Про це йдеться у Facebook Ковельського районного ТЦК та СП.

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Чому особи з інвалідністю отримують повістки

У ТЦК вказують, що вручення повісток людям з інвалідністю викликають шквал критики у соцмережах. Представники військкомату зазначають, що повістка — це не виклик до ЗСУ, а запрошення до ТЦК. Його метою є оновлення або уточнення військово-облікових даних громадянина. Відтак навіть особи з інвалідністю можуть отримати повістку.

ТЦК назвав випадки, коли можливе отримання повістки:

отримав інвалідність після того, як приписали до дільниці — тому інформації про це у ТЦК немає;

не оновив військово-облікові дані про зміни в стані здоров'я;

не став на облік до військкомату;

ТЦК не знають, який стан здоров'я має військовозобов'язаний. Саме тому про усі зміни потрібно вчасно повідомляти.

Крім того, у військкоматі додали інформацію про призов багатодітних батьків. За аналогією до людей з інвалідністю, чоловіки цієї категорії мають протягом семи днів повідомити ТЦК про дані щодо одруження, народження дітей, зміну місця проживання.

"Варто пам'ятати, що облік персональних даних ведеться також у міських, сільських радах, ЦНАПах, на підприємствах тощо, де працюють чоловіки, тобто інформацію потрібно подавати й туди", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк пояснив, за якої умови можуть мобілізувати чоловіків з II-III групами інвалідності. Військовий також розповів, чому вони повинні пройти медичний переогляд.

Додамо, ВР працює над законопроєктом, спрямованим на забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом в умовах воєнного часу. Таким чином, депутати планують обмежити можливість використання такої схеми для ухилення від мобілізації.