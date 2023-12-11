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Вручение повесток в Украине — еще одну категорию граждан могут мобилизовать

11 декабря 2023 05:34
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Вручение повесток в Украине — еще одну категорию граждан могут мобилизовать
Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: Армия.
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля. Следовательно, еще по меньшей мере 50-100 тысяч украинских правоохранителей можно отправить на фронт.

Соответствующее мнение высказал экскомандир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

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Ветеран говорит, что наш порядок "охраняют слишком много людей". Несмотря на это, они проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и обладают базовыми навыками владения оружием.

"Не много ли охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра мы бы имели проблему выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч - это немножко дофига. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт ", — рассказал Евгений Дикий.

По его словам, один из вариантов — уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников.

"Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но ведь на самом деле кроме них еще есть ДБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня. Это те структуры, где все работники по определению проходят физподготовку, медкомиссию, имеют хотя бы базовые навыки владения оружием. То есть они все уже имеют базовый уровень отлично от обычного гражданского мобилизованного. В общей сложности это где-то полмиллиона человек. 50-100 тысяч можно абсолютно спокойно забрать, причем сделать это очень быстро", — считает Евгений Дикий.

Напомним, в Украине в 2024 году ожидаются изменения в мобилизации . В частности, депутаты могут ввести "Сертификат защитника".

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