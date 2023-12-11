Вручення повісток в Україні — ще одну категорію громадян можуть мобілізувати

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Армія.Inform

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого. Відтак ще щонайменще 50-100 тисяч українських правоохоронців можна відправити на фронт.

Відповідну думку висловив екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

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Ветеран каже, що наш порядок "охороняють забагато людей". Попри це, вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію та мають баззові навички володіння зброєю.

"Чи не забагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми б мали проблему вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч — це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт", — розповів Євген Дикий.

За його словами, один з варіантів — зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.

"Я привів як приклад Національну поліцію, бо їх найбільше. Але ж насправді крім них ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, мають хоча б базові навички володіння зброєю. Тобто вони всі вже мають базовий рівень відмінно від звичайного цивільного мобілізованого. Загалом це десь півмільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, причому зробити це дуже швидко", — вважає Євген Дикий.

Нагадаємо, в Україні 2024 року очікуються зміни до мобілізації. Зокрема, депутати можуть запровадити "Сертифікат захисника".