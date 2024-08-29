Отсрочка от мобилизации для студентов колледжей - кто имеет право – полный список

Поступление в колледж — когда этот шаг не дает права на отсрочку
Ключевым документом для оформления отсрочки студента является справка ЕГЭБО, где должно быть указано, что это лицо не нарушает принцип последовательности получения образования. В ситуации, когда военнообязанный, отчисленный из вуза, поступил в колледж — именно информация из ЕГЭБО решит, имеет ли это лицо право на отсрочку на время обучения или может быть мобилизовано.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для студентов
Украинские студенты, которые учатся в образовательных учреждениях всех уровней — профтехнического, высшего и высшего, — имеют право на отсрочку от мобилизации.
Для этого они должны соблюдать два основных правила — учиться на дневном или дуальном отделении и не нарушать принцип последовательности получения образования.
Все зависит от ЕГЭБО
Второе правило означает, что каждый последующий образовательный уровень должен быть выше предыдущего.
По факту это означает, что после незавершенного обучения в вузе поступление в колледж будет считаться нарушением принципа последовательности и таким образом отсрочка не будет предоставлена.
Адвокат Юрий Айвазян ответил такому гражданину, что ему необходимо получить выписку из ЕГЭБО.
"Если есть информация об отчислениях из вузов, то в справке из ЕГЭБО будет указано, что вы нарушаете последовательность образования", — подчеркнул юрист.
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