Отсрочка от мобилизации для студентов колледжей - кто имеет право – полный список

Украинские студенты. Фото: nubip.edu.ua

Ключевым документом для оформления отсрочки студента является справка ЕГЭБО, где должно быть указано, что это лицо не нарушает принцип последовательности получения образования. В ситуации, когда военнообязанный, отчисленный из вуза, поступил в колледж — именно информация из ЕГЭБО решит, имеет ли это лицо право на отсрочку на время обучения или может быть мобилизовано.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинские студенты, которые учатся в образовательных учреждениях всех уровней — профтехнического, высшего и высшего, — имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны соблюдать два основных правила — учиться на дневном или дуальном отделении и не нарушать принцип последовательности получения образования.

Все зависит от ЕГЭБО

Второе правило означает, что каждый последующий образовательный уровень должен быть выше предыдущего.

По факту это означает, что после незавершенного обучения в вузе поступление в колледж будет считаться нарушением принципа последовательности и таким образом отсрочка не будет предоставлена.

Адвокат Юрий Айвазян ответил такому гражданину, что ему необходимо получить выписку из ЕГЭБО.

"Если есть информация об отчислениях из вузов, то в справке из ЕГЭБО будет указано, что вы нарушаете последовательность образования", — подчеркнул юрист.