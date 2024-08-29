Відстрочка від мобілізації для студентів коледжів - хто має право – повний перелік

Українські студенти. Фото: nubip.edu.ua

Ключовим документом для оформлення відстрочки студента є довідка ЄДЕБО, де має бути вказано, що ця особа не порушує принцип послідовності здобуття освіти. В ситуації, коли військовозобов’язаний, який був відрахований із вишу, вступив до коледжу — саме інформація із ЄДЕБО вирішить, має ця особа право на відстрочку на час навчання чи може бути мобілізована.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українські студенти, які навчаються у освітніх закладах усіх рівнів — профтехнічного, передвищого та вищого, — мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають дотримуватися двох основних правил — навчатися на денному чи дуальному відділенні та не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

Все залежить від ЄДЕБО

Друге правило означає, що кожен наступний освітній рівень має бути вищим за попередній.

По факту це означає, що після незавершеного навчання у виші вступ до коледжу буде вважатися порушенням принципу послідовності — і таким чином відстрочка не буде надана.

Адвокат Юрій Айвазян відповів такому громадянину, що йому необхідно отримати витяг із ЄДЕБО.

"Якщо є інформація про відрахування з ВНЗ, то у довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що Ви порушуєте послідовність освіти", — підкреслив юрист.