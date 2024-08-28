Мобилизация 2024 - есть ли отсрочка для студентов с перевступлением в вуз

Студенты в аудитории. Фото: "Цензор.нет"

Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, студент, прекращающий обучение в вузе, должен быть обязательно восстановлен, а не может повторно поступить в вуз на получение этого же образовательного уровня. Так указывает руководству вузов рекомендательное письмо Министерства образования и науки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Принцип последовательности получения образования

Украинские студенты имеют право на отсрочку при соблюдении двух ключевых условий — обучение на дневном или смешанном отделении и ненарушение принципа последовательности получения образования.

Со вторым пунктом, как отмечают юристы, периодически возникают разные сложности, спровоцированные, в частности, указаниями Министерства образования и науки.

Две трактовки принципа — чем руководствуются в вузах

Так, комментируя ситуацию, когда студент, не защитив диплом, позже заново поступил на обучение в вузе, Владислав Дерий отметил, что по логике такой шаг не является нарушением последовательности полученного образования.

"Вы не получили соответствующий образовательный уровень, поэтому повторно поступив в бакалаврат Вы должны иметь право на отсрочку, ведь будете получать уровень образования, который выше ранее полученного", — пояснил юрист.

Но, добавил Дерий, существует и другая точка зрения на этот вопрос.

"К сожалению, учебные заведения руководствуются рекомендательным письмом МОН (не является нормативно-правовым актом, носит лишь разъяснительный, информационный характер и не устанавливает правовых норм) и расценивают это как непоследовательность получения образования", — подчеркнул он.

Юрист объяснил, что в понимании руководителей МОН и вузов для сохранения последовательности образования студент должен обязательно восстанавливаться в учебном заведении, а не повторно поступать.