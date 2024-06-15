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Поступление в университет — адвокат назвал документ, без которого мужчину не примут

15 июня 2024 17:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Что нужно предоставить мужчине для поступления в университет в 2024 году
Студенты. Иллюстративное фото: Radio UA Chicago
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему во время военного положения и мобилизации абитуриенты мужского пола при поступлении должны предоставить военный билет.

Это прокомментировал адвокат Дмитрий Дончак.

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По словам правозащитника, если возраст лица мужского пола менее 25 лет — он имеет право при поступлении в университет предоставить приписное удостоверение.

Старшие граждане, если они являются военнообязанными, должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного. При этом ведомство должно акцентировать внимание на возрасте абитуриентов на день начала вступительной кампании, а не на день подачи документов.

Как отметил адвокат, об этом говорилось в прошлогоднем письме Минобразования, поэтому непонятно, каким он будет в этом году. Дончак рекомендует руководствоваться профильным законодательством, согласно которому поступающие должны предоставить военно-учетный документ:

  • у военнообязанных и резервистов — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • у призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Украине с 16 июля повестку в ТЦК можно будет получить по почте.

Также мы писали, кто из мужчин освобожден от прохождения ВВК во время военного положения.

военнообязанные
мобилизация
студенты
мужчины
военный учет
учеба

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