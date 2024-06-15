Мобілізація в Україні 2024 — хто звільнений від проходження ВЛК

Деяких чоловіків в Україні звільнили від проходження ВЛК — кого стосується
В Україні продовжують вдосконалювати правила ведення військового обліку, а також проведення мобілізації громадян на військову службу. Невід'ємною частиною цих процесів є проходження військово-лікарської комісії. Проте, відповідно до нових правил, проходити медичний огляд потрібно не всім.
Хто звільнений від проходження ВЛК під час воєнного стану, розповідаємо далі в матеріалі. Слід одразу зазначити, що ця норма прописана у постанові Кабінету міністрів України №675 від 7 червня 2024 року.
Хто з чоловіків в Україні може не проходити ВЛК
Відповідно до нових норм, направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не передбачається у зв’язку з бронюванням і відстрочкою.
Таким чином, якщо особа була заброньована підприємством, установою, організацією або має підстави для відстрочки підтверджені документально, то вона звільняється від проходження ВЛК.
Хто ще не повинен проходити ВЛК
Українське законодавство передбачає, що громадяни України чоловічої статі, які не досягли 25-річного віку не направляються на ВЛК.
Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у випадку їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.
Варто зауважити, що такі рішення дозволяють значно спростити процес мобілізації та знизити навантаження на медичні установи, які виконують функції ВЛК.
Раніше ми писали, що у червні діятимуть нові правила ВЛК.
Нагадаємо, ми інформували, як можна оскаржити рішення ВЛК.
Також ми повідомляли, чи прийдуть у Резерв+ електронні повістки та направлення на ВЛК.
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