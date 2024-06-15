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Деяких чоловіків в Україні звільнили від проходження ВЛК — кого стосується

15 червня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто звільнений від проходження ВЛК
Проходження військово-лікарської комісії. Фото: google.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжують вдосконалювати правила ведення військового обліку, а також проведення мобілізації громадян на військову службу. Невід'ємною частиною цих процесів є проходження військово-лікарської комісії. Проте, відповідно до нових правил, проходити медичний огляд потрібно не всім. 

Хто звільнений від проходження ВЛК під час воєнного стану, розповідаємо далі в матеріалі. Слід одразу зазначити, що ця норма прописана у постанові Кабінету міністрів України №675 від 7 червня 2024 року. 

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Відповідно до нових норм, направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не передбачається у зв’язку з бронюванням і відстрочкою.

Таким чином, якщо особа була заброньована підприємством, установою, організацією або має підстави для відстрочки підтверджені документально, то вона звільняється від проходження ВЛК.

 

Хто з чоловіків в Україні може не проходити ВЛК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Хто ще не повинен проходити ВЛК 

Українське законодавство передбачає, що громадяни України чоловічої статі, які не досягли 25-річного віку не направляються на ВЛК. 

Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у випадку їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. 

Варто зауважити, що такі рішення дозволяють значно спростити процес мобілізації та знизити навантаження на медичні установи, які виконують функції ВЛК.

Раніше ми писали, що у червні діятимуть нові правила ВЛК.

Нагадаємо, ми інформували, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Також ми повідомляли, чи прийдуть у Резерв+ електронні повістки та направлення на ВЛК.

військовозобов'язані
закон
мобілізація
ВЛК
бронювання
відстрочка

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