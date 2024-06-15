Що треба надати чоловіку для вступу до університету в 2024 році

Студенти. Ілюстративне фото: Radio UA Chicago

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним під час воєнного стану та мобілізації абітурієнти чоловічої статі при вступі повинні надати військовий квиток.

Це прокоментував адвокат Дмитро Дончак.

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За словами правозахисника, якщо вік особи чоловічої статі менше ніж 25 років — він має право при вступі до університету надати приписне посвідчення.

Старші ж громадяни, якщо вони є військовозобов'язаними, повинні надавати військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного. При цьому відомство має акцентувати на віці абітурієнтів на день початку вступної кампанії, а не на день подання документів.

Як зауважив адвокат, про це йшлося у торішньому листі Міносвіти, тому не зрозуміло, яким він буде цього року. Дончак рекомендує керуватися профільним законодавством, згідно з яким вступники мають надати військово-обліковий документ:

у військовозобов'язаних та резервістів — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

у призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні з 16 липня повістку в ТЦК можна буде отримати поштою.

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