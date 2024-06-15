Що треба надати чоловіку для вступу до університету в 2024 році

Вступ до університету — адвокат назвав документ, без якого чоловіка не приймуть
В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним під час воєнного стану та мобілізації абітурієнти чоловічої статі при вступі повинні надати військовий квиток.
Це прокоментував адвокат Дмитро Дончак.
Вступ до університету для чоловіків
За словами правозахисника, якщо вік особи чоловічої статі менше ніж 25 років — він має право при вступі до університету надати приписне посвідчення.
Старші ж громадяни, якщо вони є військовозобов'язаними, повинні надавати військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного. При цьому відомство має акцентувати на віці абітурієнтів на день початку вступної кампанії, а не на день подання документів.
Як зауважив адвокат, про це йшлося у торішньому листі Міносвіти, тому не зрозуміло, яким він буде цього року. Дончак рекомендує керуватися профільним законодавством, згідно з яким вступники мають надати військово-обліковий документ:
- у військовозобов'язаних та резервістів — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- у призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні з 16 липня повістку в ТЦК можна буде отримати поштою.
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