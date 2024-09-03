Відстрочка для студентів - коли відстрочка для студентів не працює - причини відмови у відстрочці студентам

Студенти на заняттях. Фото: sobitie.com.ua

Попри те, що для відстрочки від мобілізації студентів необхідне формальне дотримання принципу послідовності здобутої освіти, на практиці використовується зовсім інший принцип — послідовності навчання. Це означає, що вступ після відрахування на той самий освітній рівень не надаватиме права на відстрочку від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, якщо не порушують принцип послідовності здобуття освіти — тобто що кожен наступний освітній рівень, здобутий студентом, має бути вищим за попередній.

Втім, на практиці замість принципу послідовності здобуття освіти використовується інший — принцип послідовності навчання.

Чому відрахування анулює відстрочку

Це означає, що, наприклад, відрахований студент не може вступити на той самий освітній рівень — це буде визнано порушенням.

"МОН вважає, що Ваше відрахування можна прирівняти до здобутого рівня освіти", — підкреслив Айвазян.

У довідці такого студента буде вказано, що він порушує принцип послідовності — тому йому не надається відстрочка.