Обучение военнообязанных - поступление в вуз во время войны - документы, необходимые для поступления военнообязанных

Вступление в вуз в 2024 году — какие документы нужны военнообязанным
Во время действия военного положения военнообязанный гражданин, поступая в высшее учебное заведение, должен предоставить военно-учетный документ. Это может быть приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Новые правила поступления в вуз во время войны
В Украине идет полномасштабная война, после начала которой на всей территории страны было введено военное положение.
В условиях военного положения несколько изменились привычные правила — в частности, поступления в высшие учебные заведения.
Теперь военнообязанные граждане должны предоставлять при поступлении в вузы не только стандартный набор документов, но и военно-учетные документы.
Какие документы должен предоставить военнообязанный
Военнообязанные абитуриенты должны предоставить один из следующих документов:
- удостоверение о приписке к призывному участку;
- удостоверение призывника;
- военный билет;
- временное удостоверение военнообязанного;
- военно-учетный документ на бланке, форма которого утверждена постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. N 559 "Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа".
"Срок действия военно-учетного документа в бумажной форме не установлен. Вместе с тем, лица, которым исполнилось 25 лет и старше, не могут предоставлять удостоверение о приписке к призывному участку или удостоверение призывника", — подчеркнул Юрий Айвазян.
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