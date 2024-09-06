Обучение военнообязанных - поступление в вуз во время войны - документы, необходимые для поступления военнообязанных

Украинские абитуриенты. Фото: pdau.edu.ua

Во время действия военного положения военнообязанный гражданин, поступая в высшее учебное заведение, должен предоставить военно-учетный документ. Это может быть приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине идет полномасштабная война, после начала которой на всей территории страны было введено военное положение.

В условиях военного положения несколько изменились привычные правила — в частности, поступления в высшие учебные заведения.

Теперь военнообязанные граждане должны предоставлять при поступлении в вузы не только стандартный набор документов, но и военно-учетные документы.

Какие документы должен предоставить военнообязанный

Военнообязанные абитуриенты должны предоставить один из следующих документов:

удостоверение о приписке к призывному участку;

удостоверение призывника;

военный билет;

временное удостоверение военнообязанного;

военно-учетный документ на бланке, форма которого утверждена постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. N 559 "Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа".

"Срок действия военно-учетного документа в бумажной форме не установлен. Вместе с тем, лица, которым исполнилось 25 лет и старше, не могут предоставлять удостоверение о приписке к призывному участку или удостоверение призывника", — подчеркнул Юрий Айвазян.