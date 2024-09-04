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Отсрочка после отчисления из вуза — как студент может сохранить это право

4 сентября 2024 23:51
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов – отсрочка после отчисления – как сохранить отсрочку отчисленному студенту
Вычисленный из вуза студент. Фото: diploms.kiev.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если не нарушают принцип последовательности получения образования. Это значит, что после отчисления отсрочка сохранится после восстановления на учебе, а вот если студент вздумает поступить в вуз заново — отсрочка уже не будет предоставляться.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Назар Босак.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения, объявленной после введения военного положения на всей территории государства.

Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации, если соблюдают два основных правила — учатся на дневном или дуальном отделении, а также не нарушают принцип последовательности полученных образовательных уровней.

Вступить заново или восстановиться

Этот принцип нарушается, если студент был отчислен, а затем снова поступил на обучение на этот же образовательный уровень.

"Вам для наличия отсрочки лучше было восстановиться на учебе, чем поступать второй раз в то же заведение", — объяснил Назар Босак студенту, обратившемуся за помощью к юристам.

Таким образом, подчеркнул юрист, отсрочка для отчисленного студента сохранится только тогда, когда он восстановится на учебе. Если же вступит в вуз заново — права на отсрочку у него нет.

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