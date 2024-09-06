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Вступ до вишу в 2024 році — які документи потрібні військовозобов'язаним

6 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Навчання військовозобов'язаних - вступ до вишу під час війни - документи, потрібні для вступу військовозобов'язаних
Українські абітурієнти. Фото: pdau.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час дії воєнного стану військовозобов’язаний громадянин, вступаючи до вищого навчального закладу, має надати військово-обліковий документ. Це може бути приписне посвідчення, військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні триває повномасштабна війна, після початку якої на усій території країни був запроваджений воєнний стан.

В умовах воєнного стану дещо змінилися звичні правила — зокрема, вступу до вищих навчальних закладів.

Тепер військовозобов’язані громадяни мають надавати під час вступу до вишів не тільки стандартний набір документів, а й військово-облікові документи.

Які документи має надати військовозобов’язаний

Військовозобов’язані абітурієнти мають надати один із таких документів:

  • посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • посвідчення призовника;
  • військовий квиток;
  • тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного;
  • військово-обліковий документ на бланку, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. Nº 559 "Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобовʼязаних та резервістів і форми такого документа".

"Строк дії військово-облікового документа в паперовій формі нe встановлено. Разом з тим, особи, яким виповнилось 25 років і старші, не можуть надавати посвідчення про приписку до призовної дільниці або посвідчення призовника", — підкреслив Юрій Айвазян.

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