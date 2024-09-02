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Втрата ВОД — чи видають зараз дублікат документа

2 вересня 2024 13:08
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заміна втраченого військового квитка - чи видають дублікат втраченого ВОД
Військово-обліковий документ. Фото: міськвиконком Южноукраїнська
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Втративши військового-обліковий документ, військовозобов’язаний громадянин має звернутися до ТЦК. Він заплатить штраф і отримає не дублікат старого, але повністю новий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У ситуації, коли громадянин втрачає якийсь документ, він звертається до відповідних державних структур, де йому видають дублікат цього документу.

Та ситуація з військово-обліковими документами суттєво відрізняється від усіх інших.

"Не існує поняття "дублікат ВОД", — підкреслив Юрій Айвазян. Він підкреслив, що особа, яка втратила військовий документ, отримує не копію чи дублікат старого, втраченого, а зовсім новий документ.

Візит до ТЦК і штраф

Крім того, за втрату ВОД доведеться заплатити штраф.

"Військовозобов’язаному громадянину необхідно особисто з'явитись до ТЦК особисто та отримати новий ВОД замість втраченого", — наголосив на алгоритмі вирішення ситуації адвокат Юрій Айвазян.

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