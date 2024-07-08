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Обмін старого військового квитка на електронний — чи є ця процедура обов'язковою

8 липня 2024 20:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військовий квиток — чи потрібно українцям міняти старий документ на електронний
Чоловік демонструє військовий квиток. Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають стояти на військовому обліку й відповідно мати військово-обліковий документ, яким зокрема є військовий квиток. Нещодавні зміни до закону дозволили запровадити нову форму військово-облікового документа, а саме в електронному вигляді. 

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Так, відомо, що нову форму військового квитка ухвалив Кабінет міністрів України своєю постановою №559 від 16 травня 2024 року. Урядова постанова набула чинності одночасно із законом про мобілізацію, а саме 18 травня.

Військовий квиток нового зразка оформлюється та видається:

  • у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабміну № 559.
  • в електронній формі — за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного Резерв+, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки і оборони та порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного застосунку (у разі технічної реалізації. Поки що її немає).

При цьому, слід зауважити, що у застосунку Резерв+ з'явилася можливість створення електронного військово-облікового документа та QR-коду для перевірки даних, що, як очікується, суттєво полегшить процес управління військовою інформацією для військовозобов'язаних громадян.

 

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Військовий квиток в Україні. Фото: depositphotos.com

Попри такі суттєві зміни, Марина Бекало запевнила, що військові квитки старого зразка залишаються дійсними. Тобто, змінювати його на новий або ж створювати в електронному форматі необов'язково.

За її словами, відповідно до пункту 55 Постанови КМУ №560, ці документи не потребують обов'язкової заміни навіть після затвердження нової форми військово-облікового документа.

Раніше ми інформували, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою.

Також ми писали, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.

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