Військовий квиток — чи потрібно українцям міняти старий документ на електронний

Чоловік демонструє військовий квиток. Фото: Новини.LIVE

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають стояти на військовому обліку й відповідно мати військово-обліковий документ, яким зокрема є військовий квиток. Нещодавні зміни до закону дозволили запровадити нову форму військово-облікового документа, а саме в електронному вигляді.

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Так, відомо, що нову форму військового квитка ухвалив Кабінет міністрів України своєю постановою №559 від 16 травня 2024 року. Урядова постанова набула чинності одночасно із законом про мобілізацію, а саме 18 травня.

Військовий квиток нового зразка оформлюється та видається:

у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабміну № 559.

в електронній формі — за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного Резерв+, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки і оборони та порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного застосунку (у разі технічної реалізації. Поки що її немає).

При цьому, слід зауважити, що у застосунку Резерв+ з'явилася можливість створення електронного військово-облікового документа та QR-коду для перевірки даних, що, як очікується, суттєво полегшить процес управління військовою інформацією для військовозобов'язаних громадян.

Військовий квиток в Україні. Фото: depositphotos.com

Попри такі суттєві зміни, Марина Бекало запевнила, що військові квитки старого зразка залишаються дійсними. Тобто, змінювати його на новий або ж створювати в електронному форматі необов'язково.

За її словами, відповідно до пункту 55 Постанови КМУ №560, ці документи не потребують обов'язкової заміни навіть після затвердження нової форми військово-облікового документа.

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