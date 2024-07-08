Військовий квиток — чи потрібно українцям міняти старий документ на електронний

Обмін старого військового квитка на електронний — чи є ця процедура обов'язковою
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають стояти на військовому обліку й відповідно мати військово-обліковий документ, яким зокрема є військовий квиток. Нещодавні зміни до закону дозволили запровадити нову форму військово-облікового документа, а саме в електронному вигляді.
Чи зобов'язує це чоловіків замінити старий військовий квиток на новий електронний, пояснила адвокатка Марина Бекало.
Так, відомо, що нову форму військового квитка ухвалив Кабінет міністрів України своєю постановою №559 від 16 травня 2024 року. Урядова постанова набула чинності одночасно із законом про мобілізацію, а саме 18 травня.
Військовий квиток нового зразка оформлюється та видається:
- у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабміну № 559.
- в електронній формі — за допомогою Електронного кабінету військовозобов’язаного Резерв+, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки і оборони та порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного застосунку (у разі технічної реалізації. Поки що її немає).
При цьому, слід зауважити, що у застосунку Резерв+ з'явилася можливість створення електронного військово-облікового документа та QR-коду для перевірки даних, що, як очікується, суттєво полегшить процес управління військовою інформацією для військовозобов'язаних громадян.
Попри такі суттєві зміни, Марина Бекало запевнила, що військові квитки старого зразка залишаються дійсними. Тобто, змінювати його на новий або ж створювати в електронному форматі необов'язково.
За її словами, відповідно до пункту 55 Постанови КМУ №560, ці документи не потребують обов'язкової заміни навіть після затвердження нової форми військово-облікового документа.
Раніше ми інформували, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою.
Також ми писали, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.
Читайте Новини.LIVE!