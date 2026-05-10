Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВУС 999: эта запись нужна не гражданам, а Минобороны

ВУС 999: эта запись нужна не гражданам, а Минобороны

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 12:20
ВУС 999: эта запись нужна не гражданам, а Минобороны
Приложение "Резерв+", где указывается военно-учетная специальность. Фото: Новини.LIVE

Недавно у многих военнообязанных граждан в приложении "Резерв+" появилась новая военно-учетная специальность. Это ВУС 999, которой раньше не существовало в правилах воинского учета. Юристы объяснили, что она не касается самих граждан, а нужна Министерству обороны и Генеральному штабу для более эффективного проведения мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-учетные специальности

Каждый военнообязанный гражданин должен иметь военно-учетную специальность. Эта информация должна указываться в военно-учетном документе.

Если военнообязанный ранее проходил военную службу, он должен получить специальность по результатам службы в ВСУ. Если же гражданин не служил в армии, ему должна быть присвоена базовая военно-учетная специальность.

Некоторое время назад у многих военнообязанных граждан в "Резерв+" появилась новая военно-учетная специальность. Это ВУС 999, которую сопровождает надпись "Требует прохождения БОВП".

Читайте также:

Для чего нужна ВУС 999

К юристу обратился гражданин, который получил такую военно-учетную специальность. Он поинтересовался, что означает эта ВУС и для чего она появилась.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "ВУС 999 это военно-учетная специальность, присваиваемая военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы. Эта норма определена в Приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Дерий подчеркнул, что информация, которая заложена в ВУС 999, нужна на самим гражданам, а государству: "Такие сведения нужны только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ВУС 999 не повредит бронированию от мобилизации в Украине.

Военно-учетная специальность "солдат резерва" не может стать препятствием для получения бронирования на работе. Эта специальность не является тождественной пребыванию в оперативном резерве. А вот розыск ТЦК, в отличие от ВУС 999, является проблемой для работника критически важного предприятия.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли задержать человека с ВУС 999 в "Резерв+".

Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений. Задержать такого гражданина не могут, но при условии наличия отсрочки от мобилизации.

военнообязанные специальность БОВП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации