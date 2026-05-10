ВУС 999: эта запись нужна не гражданам, а Минобороны

Приложение "Резерв+", где указывается военно-учетная специальность. Фото: Новини.LIVE

Недавно у многих военнообязанных граждан в приложении "Резерв+" появилась новая военно-учетная специальность. Это ВУС 999, которой раньше не существовало в правилах воинского учета. Юристы объяснили, что она не касается самих граждан, а нужна Министерству обороны и Генеральному штабу для более эффективного проведения мобилизации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-учетные специальности

Каждый военнообязанный гражданин должен иметь военно-учетную специальность. Эта информация должна указываться в военно-учетном документе.

Если военнообязанный ранее проходил военную службу, он должен получить специальность по результатам службы в ВСУ. Если же гражданин не служил в армии, ему должна быть присвоена базовая военно-учетная специальность.

Некоторое время назад у многих военнообязанных граждан в "Резерв+" появилась новая военно-учетная специальность. Это ВУС 999, которую сопровождает надпись "Требует прохождения БОВП".

Для чего нужна ВУС 999

К юристу обратился гражданин, который получил такую военно-учетную специальность. Он поинтересовался, что означает эта ВУС и для чего она появилась.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "ВУС 999 это военно-учетная специальность, присваиваемая военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы. Эта норма определена в Приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Дерий подчеркнул, что информация, которая заложена в ВУС 999, нужна на самим гражданам, а государству: "Такие сведения нужны только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя".

ВУС 999 не повредит бронированию от мобилизации в Украине.

Военно-учетная специальность "солдат резерва" не может стать препятствием для получения бронирования на работе. Эта специальность не является тождественной пребыванию в оперативном резерве. А вот розыск ТЦК, в отличие от ВУС 999, является проблемой для работника критически важного предприятия.

Могут ли задержать человека с ВУС 999 в "Резерв+".

Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений. Задержать такого гражданина не могут, но при условии наличия отсрочки от мобилизации.