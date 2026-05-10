ВОС 999: цей запис потрібен не громадянам, а Міноборони

Застосунок "Резерв+", де вказується військово-облікова спеціальність. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно у багатьох військовозобов’язаних громадян в застосунку "Резерв+" з’явилася нова військово-облікова спеціальність. Це ВОС 999, якої раніше не існувало у правилах військового обліку. Юристи пояснили, що вона не стосується самих громадян, а потрібна Міністерству оборони та Генеральному штабу для ефективнішого проведення мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікові спеціальності

Кожен військовозобов’язаний громадянин повинен мати військово-облікову спеціальність. Ця інформація має вказуватися у військово-обліковому документі.

Якщо військовозобов’язаний раніше проходив військову службу, він має отримати спеціальність за результатами служби в ЗСУ. Якщо ж громадянин не служив в армії, йому має бути присвоєна базова військово-облікова спеціальність.

Деякий час тому у багатьох військовозобов’язаних громадян в "Резерв+" з’явилася нова військово-облікова спеціальність. Це ВОС 999, яку супроводжує напис "Потребує проходження БЗВП".

Читайте також:

Для чого потрібна ВОС 999

До юристі звернувся громадянин, який отримав таку військово-облікову спеціальність. Він поцікавився, що означає ця ВОС і для чого вона з’явилася.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "ВОС 999 це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори. Ця норма визначена в Наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Дерій наголосив, що інформація, яка закладена у ВОС 999, потрібне на самим громадянам, а державі: "Такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ВОС 999 не зашкодить бронюванню від мобілізації в Україні.

Військово-облікова спеціальність "солдат резерву" не може стати перешкодою для отримання бронювання на роботі. Ця спеціальність не є тотожною перебування у оперативному резерві. А от розшук ТЦК, на відміну від ВОС 999, є проблемою для працівника критично важливого підприємства.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть затримати особу із ВОС 999 у "Резерв+".

Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Затримати такого громадянина не можуть, але за умови наявності відстрочки від мобілізації.