ВВК для ограниченно годных: исключение, которое может не проходить комиссию

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию. Но существует исключение, когда такие лица не направляются на ВВК. Это исключение касается лиц с установленной группой инвалидности.

Ограниченно годные и повторные ВВК

До полномасштабной российско-украинской войны в системе воинского учета в Украине существовала отдельная категория граждан, ограниченно годные. Такие граждане не привлекались к срочной службе в мирное время, но могли быть мобилизованы во время действия военного положения.

В 2024 году в военном законодательстве Украины произошли существенные изменения. Одним из таких изменений стала отмена категории "ограниченно годные".

После отмены категории все граждане, которые имели такой статус, должны были в определенный законом срок пройти повторные военно-врачебные комиссии. После этого им были бы определены соответствующие актуальному состоянию здоровья уровни пригодности (или непригодности) к военной службе.

Инвалидность отменяет потребность в ВВК

К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный". Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить повторную ВВК.

Гражданин отметил, что он имеет отсрочку из-за наличия инвалидности. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Во время действующей отсрочки военнообязанный вообще не должен проходить ВВК".

Другой адвокат, Евгений Александрович, добавил, что постановление Кабмина не требует для таких людей даже наличие отсрочки. По словам юриста, те граждане, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью, вообще не отправляются на ВВК, даже если они были ранее ограниченно годными.

Бывшие ограниченно годные считаются военнообязанными гражданами. Это касается даже тех лиц, кому еще не исполнилось 25 лет.

Бывшие ограниченно годные считаются военнообязанными гражданами. Это касается даже тех лиц, кому еще не исполнилось 25 лет.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеет ли право ТЦК направить на ВВК ограниченно годного в другом городе.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию. ВВК нужно проходить при ТЦК, в котором гражданин состоит на воинском учете. В другом городе пройти военно-врачебную комиссию возможно, но для этого надо сначала стать на учет в соответствующем ТЦК.