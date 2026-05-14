ВЛК для обмежено придатних: виняток, який може не проходити комісію

Колишні обмежено придатні громадяни повинні були пройти повторну військово-лікарську комісію. Але існує виняток, коли такі особи не направляються на ВЛК. Цей виняток стосується осіб із встановленою групою інвалідності.

Обмежено придатні та повторні ВЛК

До повномасштабної російсько-української війни в системі військового обліку в Україні існувала окрема категорія громадян, обмежено придатні. Такі громадяни не залучалися до строкової служби у мирний час, але могли бути мобілізовані під час дії воєнного стану.

В 2024 році у військовому законодавстві України відбулися суттєві зміни. Однією із таких змін стало скасування категорії "обмежено придатні".

Після скасування категорії усі громадяни, які мали такий статус, повинні були у визначений законом термін пройти повторні військово-лікарські комісії. Після цього їм були б визначені відповідні до актуального стану здоров’я рівні придатності (чи непридатність) до військової служби.

Інвалідність скасовує потребу у ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який мав статус "обмежено придатний". Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити повторну ВЛК.

Громадянин наголосив, що він має відстрочку через наявність інвалідності. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Під час діючої відстрочки військовозобов'язаний взагалі не повинен проходити ВЛК".

Інший адвокат, Євген Олександрович, додав, що постанова Кабміну не вимагає для таких людей навіть наявність відстрочки. За словами юриста, ті громадяни, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, взагалі не відправляються на ВЛК, навіть якщо вони були раніше обмежено придатними.

Колишні обмежено придатні вважаються військовозобов'язаними громадянами. Це стосується навіть тих осіб, кому ще не виповнилося 25 років.

Колишні обмежено придатні вважаються військовозобов’язаними громадянами. Це стосується навіть тих осіб, кому ще не виповнилося 25 років.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має право ТЦК направити на ВЛК обмежено придатного в іншому місті.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію. ВЛК потрібно проходити при ТЦК, в якому громадянин перебуває на військовому обліку. У іншому місті пройти військово-лікарську комісію можливо, але для цього треба спочатку стати на облік у відповідному ТЦК.