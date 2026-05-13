Главная Мобилизация ВВК для военного: нужно подать рапорт о состоянии здоровья

ВВК для военного: нужно подать рапорт о состоянии здоровья

Дата публикации 13 мая 2026 15:25
Военнослужащий на ВВК. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащие имеют право инициировать прохождение военно-врачебной комиссии. В случае проблем со здоровьем нужно подать рапорт на обследование. А после обследования и возможного лечения военный может пройти ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия в тылу и в ВСУ

Военно-врачебная комиссия является процессом, который помогает проводить эффективную мобилизацию. Но ВВК должны проходить не только гражданские военнообязанные граждане.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право и даже обязанность проходить военно-врачебную комиссию. Впрочем, во время непосредственного участия военного в боевых действиях требование о ежегодной ВВК на него не распространяется.

Военнослужащий может самостоятельно инициировать процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Это возможно в ситуации, когда у военного появились проблемы со здоровьем.

Начать нужно с рапорта на лечение

К юристам обратилсявоеннослужащий, который хочет пройти военно-врачебную комиссию именно по этой причине. Военный поинтересовался, как ему начать такой процесс.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что существует несколько вариантов. Так, юрист Владислав Дерий подтвердил, что в случае проблем со здоровьем стоит сделать акцент именно на этом.

Дерий отметил: "Военнослужащему следует подать письменный рапорт об ухудшении состояния здоровья и направление на стационарное обследование. А потом и направление на военно-врачебную комиссию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, является ли это нарушением затягивание прохождения ВВК.

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, где военный может взять ID командира для оформления ВВК через "Резерв+".

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на военно-врачебную комиссию. Для того, чтобы подать рапорт через приложение "Армия+", нужно иметь ID командира. Юристы объяснили, как и где взять эту информацию.

