Головна Мобілізація ВЛК для військового: потрібно подати рапорт про стан здоров'я

ВЛК для військового: потрібно подати рапорт про стан здоров'я

Дата публікації: 13 травня 2026 15:25
ВЛК для військового: потрібно подати рапорт про стан здоров'я
Військовослужбовець на ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці мають право ініціювати проходження військово-лікарської комісії. У випадку проблем зі здоров’ям потрібно подати рапорт на обстеження. А після обстеження та можливого лікування військовий може пройти ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія в тилу і в ЗСУ

Військово-лікарська комісія є процесом, який допомагає проводити ефективну мобілізацію. Але ВЛК мають проходити не тільки цивільні військовозобов'язані громадяни.

Військовослужбовці Збройних сил України мають право і навіть обов’язок проходити військово-лікарську комісію. Втім, під час безпосередньої участі військового у бойових діях вимога щодо щорічної ВЛК на нього не розповсюджується.

Військовослужбовець може самостійно ініціювати процес проходження військово-лікарської комісії. Це можливо у ситуації, коли у військового з’явилися проблеми зі здоров’ям.

Читайте також:

Почати потрібно з рапорту на лікування

До юристів звернувся військовослужбовець, який хоче пройти військово-лікарську комісію саме через цю причину. Військовий поцікавився, як йому розпочати такий процес.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що існує кілька варіантів. Так, юрист Владислав Дерій підтвердив, що у випадку проблем зі здоров’ям варто зробити акцент саме на цьому.

Дерій зазначив: "Військовослужбовцю варто подати письмовий рапорт про погіршення стану здоров'я та направлення на стаціонарне обстеження. А потім і направлення на військово-лікарську комісію".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи є це порушенням затягування проходження ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, де військовий може взяти ID командира для оформлення ВЛК через "Резерв+".

Військовослужбовець Збройних сил України має право на військово-лікарську комісію. Для того, аби подати рапорт через застосунок "Армія+", потрібно мати ID командира. Юристи пояснили, як і де взяти цю інформацію.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
