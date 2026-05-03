ВВК до оформления инвалидности: гражданин подлежит призыву

Процесс прохождения ВВК. Фото: Житомирский ОТЦК

Граждане с инвалидностью не подлежат мобилизации в особый период. Но если процесс оформления инвалидности не завершен, а ВВК признает гражданина пригодным к службе в тыловых частях, он будет мобилизован. Поэтому сначала нужно оформить инвалидность, а потом идти на военно-врачебную комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и варианты выводов комиссии

Военно-врачебная комиссия нужна для установления актуального состояния здоровья военнообязанного гражданина. Этот процесс является одним из ключевых условий для эффективной мобилизации.

По итогам военно-врачебной комиссии гражданина могут мобилизовать. Мобилизация возможна как в боевые, так и в тыловые части.

Также гражданин по итогам военно-врачебной комиссии может быть признан непригодным к военной службе. Такое лицо затем исключают с воинского учета.

Сначала инвалидность, потом ВВК

К юристам обратился гражданин, который оформляет инвалидность. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию и могут ли его мобилизовать во время процесса оформления инвалидности.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что важным является именно момент прохождения военно-врачебной комиссии. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если Вы пройдете ВВК и получите статус "годен к службе в тыловых частях" до того, как официально получите решение экспертной команды об инвалидности, Вы становитесь мобилизационным ресурсом".

Это, по словам юриста, означает возможность мобилизации: "ТЦК может выписать и направить по почте боевую повестку (мобилизационное распоряжение) еще до того, как Вы успеете оформить инвалидность". Поэтому, резюмировал Владислав Дерий, сначала нужно закончить процесс оформления инвалидности, и только после этого стоит идти на ВВК.

Отсрочка от мобилизации на основании инвалидности продлится ровно столько, на сколько определен факт самой инвалидности.

Отсрочка от мобилизации на основании инвалидности продлится ровно столько, на сколько определен факт самой инвалидности. То же, что в "Резерв+" указано формальное окончание отсрочки раньше, означает лишь то, что она продолжается до окончания очередного трехмесячного периода мобилизации. А в дальнейшем, после продолжения мобилизации, такая отсрочка должна быть автоматически продлена.

Иметь отсрочку одновременно по двум причинам невозможно согласно требованиям закона.

Иметь отсрочку одновременно по двум причинам невозможно согласно требованиям закона. Поэтому, если гражданин имеет другую отсрочку, которая продолжается автоматически, он не сможет оформить новую отсрочку автоматически.