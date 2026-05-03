ВЛК до оформлення інвалідності: громадянин підлягає призову

Процес проходження ВЛК. Фото: Житомирський ОТЦК

Громадяни з інвалідністю не підлягають мобілізації в особливий період. Але якщо процес оформлення інвалідності не завершений, а ВЛК визнає громадянина придатним до служби у тилових частинах, він буде мобілізований. Тож спочатку потрібно оформити інвалідність, а потім іти на військово-лікарську комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК та варіанти висновків комісії

Військово-лікарська комісія потрібна для встановлення актуального стану здоров’я військовозобов’язаного громадянина. Цей процес є однією із ключових умов для ефективної мобілізації.

За підсумками військово-лікарської комісії громадянина можуть мобілізувати. Мобілізація можлива як у бойові, так і у тилові частини.

Також громадянин за підсумками військово-лікарської комісії може бути визнаний непридатним до військової служби. Таку особу потім виключають з військового обліку.

Спочатку інвалідність, потім ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який оформлює інвалідність. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити військово-лікарську комісію і чи можуть його мобілізувати під час процесу оформлення інвалідності.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що важливим є саме момент проходження військово-лікарської комісії. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо Ви пройдете ВЛК і отримаєте статус "придатний до служби в тилових частинах" до того, як офіційно отримаєте рішення експертної команди про інвалідність, Ви стаєте мобілізаційним ресурсом".

Це, за словами юриста, означає можливість мобілізації: "ТЦК може виписати і направити поштою бойову повістку (мобілізаційне розпорядження) ще до того, як Ви встигнете оформити інвалідність". Тому, резюмував Владислав Дерій, спочатку потрібно закінчити процес оформлення інвалідності, і тільки після цього варто йти на ВЛК.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чому відстрочка через інвалідність діє лише три місяці.

Відстрочка від мобілізації на підставі інвалідності триватиме рівно стільки, на скільки визначений факт самої інвалідності. Те ж, що у "Резерв+" вказане формальне закінчення відстрочки раніше, означає лише те, що вона триває до закінчення чергового тримісячного періоду мобілізації. А надалі, після продовження мобілізації, така відстрочка має бути автоматично продовжена.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли відстрочку на підставі інвалідності не оформлять автоматично.

Мати відстрочку одночасно з двох причин неможливо згідно із вимогами закону. Тож, якщо громадянин має іншу відстрочку, яка продовжується автоматично, він не зможе оформити нову відстрочку автоматично.