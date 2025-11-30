Видео
Видео

ВВК в Украине — как часто должны проходить военные

ВВК в Украине — как часто должны проходить военные

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 01:30
Как часто военнообязанные и военнослужащие должны проходить ВВК
Военнообязанный проходит ВВК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

Решение о пригодности или непригодности человека к службе принимает комиссия ВВК. Частота прохождения этого осмотра зависит от статуса военнообязанного. Требования для тех, кто находится в запасе, отличаются от правил для других граждан призывного возраста.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил юрист Евгений Булименко.

Читайте также:

Как часто надо проходить ВВК военным

Военнообязанные должны являться на ВВК раз в пять лет. Офицеры запаса каждый раз проходят осмотр при аттестации, а рядовые, сержантский и старшинский состав запаса — при смене назначения.

Постановление ВВК о годности считается действующим в течение года с даты осмотра. Если человека признали временно непригодным, соответствующее заключение ВВК в мирное время будет действовать год, а во время военного положения — до шести месяцев. Когда этот срок истечет, надо будет пройти повторный осмотр. Тех, кого признали непригодными, снимают с воинского учета — призыву такие граждане не подлежат.

Прохождение ВВК по собственному желанию

По словам Евгения Булименко, в случае ухудшения здоровья бойцы имеют право подать командиру рапорт с требованием о прохождении медицинского осмотра или оформить заявку в "Армия+". Если командир не подпишет рапорт, можно обратиться на горячую линию Минобороны 0 800 50 04 42, пожаловаться высшему командованию или подать иск в суд.

Напомним, военный не может получить направление на дополнительную госпитализацию через ТЦК. Решение о лечении принимает исключительно ВВК.

Также мы сообщали, что наличие отсрочки не дает права игнорировать повестки от ТЦК и СП. При некоторых условиях могут даже направить на ВВК.

