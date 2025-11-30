Відео
Головна Мобілізація ВЛК в Україні — як часто мають проходити військові

ВЛК в Україні — як часто мають проходити військові

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 01:30
Як часто військовозобов'язані та військовослужбовці мають проходити ВЛК
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП

Рішення щодо придатності або непридатності людини до служби ухвалює комісія ВЛК. Частота проходження цього огляду залежить від статусу військовозобов'язаного. Вимоги для тих, хто перебуває в запасі, відрізняються від правил для інших громадян призовного віку. 

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив юрист Євген Буліменко.

Як часто треба проходити ВЛК військовим

Військовозобов'язані мають з'являтися на ВЛК раз на п'ять років. Офіцери запасу щоразу проходять огляд під час атестування, а рядові, сержантський і старшинський склад запасу — у разі зміни призначення. 

Постанова ВЛК щодо придатності вважається чинною впродовж року від дати огляду. Якщо людину визнали тимчасово непридатною, відповідний висновок ВЛК у мирний час діятиме рік, а під час воєнного стану — до шести місяців. Коли цей термін спливе, треба буде пройти повторний огляд. Тих, кого визнали непридатними, знімають із військового обліку — призову такі громадяни не підлягають.

Проходження ВЛК за власним бажанням 

За словами Євгена Буліменка, у разі погіршення здоров'я бійці мають право подати командиру рапорт із вимогою щодо проходження медичного огляду або оформити заявку в "Армія+". Якщо командир не підпише рапорт, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони 0 800 50 04 42, поскаржитися вищому командуванню або звернутися до суду.

Нагадаємо, військовий не може отримати направлення на додаткову госпіталізацію через ТЦК. Рішення щодо лікування ухвалює виключно ВЛК.

Також ми повідомляли, що наявність відстрочки не надає права ігнорувати повістки від ТЦК та СП. За деяких умов можуть навіть направити на ВЛК.

мобілізація ВЛК військовозобов'язані військовослужбовці медогляд військова служба
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
