Выезд за границу - может ли исключенный с воинского учета выехать без документов

Проверка документов на границе. Фото: mukachevo.net

Граждане Украины, исключенные с воинского учета, имеют право на выезд за границу. Но в некоторых случаях им могут не разрешить пересечение государственной границы Украины.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бумажный ВУД не нужен

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета.

Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за границу, если не имеет ни военного билета, ни справки военно-врачебной комиссии.

"Вам не нужен бумажный ВУД, поскольку надлежащим военно-учетным документом является Ваш е-ВУД (электронный военно-учетный документ). То есть, достаточно иметь "Резерв+" или распечатанный е-ВУД", — пояснил гражданину, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли иметь при себе справку ВВК

Что касается справки ВВК, то, отметил другой юрист, Владислав Дерий, ситуация сложнее.

"К сожалению, без справки ВВК Вас могут не выпустить за границу", — предположил Дерий.

Юрий Айвазян, с одной стороны, подтвердил — в некоторых случаях пограничники действительно требуют справку ВВК и отказывают в пересечении границы.

Но, добавил адвокат, в этом конкретном случае выезд может быть разрешен.

"Поскольку ВВК Вы проходили в мае 2024 года, то Вам должны были выдать не справку ВВК, а свидетельство о болезни. Следовательно, Вы можете попробовать выехать без свидетельства о болезни", — заявил Айвазян.

