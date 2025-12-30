Виїзд за кордон - чи може виключений з військового обліку виїхати без документів

Перевірка документів на кордоні. Фото: mukachevo.net

Громадяни України, виключені з військового обліку, мають право на виїзд за кордон. Але у деяких випадках їм можуть не дозволити перетин державного кордону України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Паперовий ВОД не потрібен

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.

Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за кордон, якщо не має ні військового квитка, ні довідки військово-лікарської комісії.

"Вам не потрібен паперовий ВОД, оскільки належним військово-обліковим документом є Ваш е-ВОД (електронний військово-обліковий документ). Тобто, достатньо мати "Резерв+" або роздрукований е-ВОД", — пояснив громадянину, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба мати при собі довідку ВЛК

Щодо довідки ВЛК, то тут, зазначив інший юрист, Владислав Дерій, ситуація є складнішою.

"На жаль, без довідки ВЛК Вас можуть не випустити за кордон", — припустив Дерій.

Юрій Айвазян, з одного боку, підтвердив — в деяких випадках прикордонники дійсно вимагають довідку ВЛК та відмовляють у перетині кордону.

Але, додав адвокат, у цьому конкретному випадку виїзд може бути дозволений.

"Оскільки ВЛК Ви проходили у травні 2024 року, то Вам повинні були видати не довідку ВЛК, а свідоцтво про хворобу. Отже, Ви можете спробувати виїхати без свідоцтва про хворобу", — заявив Айвазян.

