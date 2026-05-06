Выезд лица с инвалидностью и е-пенсионным в 23 года: есть нюансы

Проверка документов пограничников. Фото: mukachevo.net

Гражданин, имеющий установленную по закону инвалидность любой группы, имеет право выезжать за границу во время действия военного положения. Формально для выезда достаточно будет даже электронного пенсионного удостоверения. Но на практике на границе с этим документом у "Дії" могут возникнуть проблемы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время войны

Во время полномасштабной войны выезд граждан Украины за границу является ограниченным. Это ограничение накладывается режимом военного положения, который действует на всей территории страны.

Выезд за границу ограничен для части граждан, состоящих на воинском учете. Это касается тех, кто имеет статус "военнообязанный", а также для призывников, старше 23 лет.

К юристам обратился гражданин, которому как раз исполнилось 23 года. При этом, подчеркнул мужчина, он имеет инвалидность третьей группы.

Электронного документа достаточно. Но на практике возможны проблемы

Гражданина заинтересовали нюансы выезда за границу в такой его ситуации. В частности, достаточно ли ему будет электронного пенсионного удостоверения в приложении "Дія".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Электронное пенсионное удостоверение в приложении "Дія" является официальным документом, подтверждающим статус пенсионера и имеет такую же юридическую силу, как и бумажное удостоверение. Оно может быть использовано для подтверждения права на пересечение границы".

Впрочем, добавил Айвазян, фактическая ситуация несколько отличается от формальной стороны вопроса: "На практике решение о пропуске принимает исключительно пограничная служба. Поэтому, хотя электронное удостоверение и является действительным документом, рекомендуется иметь при себе также бумажные документы, если это возможно".

Выезд за границу военнообязанного до 23 лет из Украины законен.

Выезд за границу до достижения 23-летнего возраста возможен не только для призывников. Это право имеют и граждане со статусом "военнообязанный". Но до прибытия на границу такого гражданина может мобилизовать любой ТЦК.

какие два документа нужны для выезда за границу гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет.

Кроме загранпаспорта, нужно иметь еще военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме). Этот документ должен быть предоставлен по требованию представителя Государственной пограничной службы.