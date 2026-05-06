Виїзд особи з інвалідністю та е-пенсійним в 23 роки: є нюанси

Громадянин, який має встановлену згідно із законом інвалідність будь-якої групи, має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Формально для виїзду достатньо буде навіть електронного пенсійного посвідчення. Але на практиці на кордоні з цим документом у "Дії" можуть виникнути проблеми.

Виїзд за кордон під час війни

Під час повномасштабної війни виїзд громадян України за кордон є обмеженим. Це обмеження накладається режимом воєнного стану, який діє на усій території країни.

Виїзд за кордон є обмеженим для частини громадян, які перебувають на військовому обліку. Це стосується тих, хто має статус "військовозобов’язаний", а також для призовників, старших 23 років.

До юристів звернувся громадянин, якому саме виповнилося 23 роки. При цьому, наголосив чоловік, він має інвалідність третьої групи.

Електронного документа достатньо. Але на практиці можливі проблеми

Громадянина зацікавили нюанси виїзду за кордон в такій його ситуації. Зокрема, чи достатньо йому буде електронного пенсійного посвідчення у застосунку "Дія".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Електронне пенсійне посвідчення в застосунку "Дія" є офіційним документом, який підтверджує статус пенсіонера і має таку ж юридичну силу, як і паперове посвідчення. Воно може бути використане для підтвердження права на перетин кордону".

Втім, додав Айвазян, фактична ситуація дещо відрізняється від формальної сторони питання: "На практиці рішення про пропуск ухвалює виключна прикордонна служба. Тому, хоча електронне посвідчення і є дійсним документом, рекомендується мати при собі також паперові документи, якщо це можливо".

Виїзд за кордон до досягнення 23-річного віку можливий не тільки для призовників. Це право мають і громадяни зі статусом "військовозобов’язаний". Але до прибуття на кордон такого громадянина може мобілізувати будь-який ТЦК.

Крім закордонного паспорта, потрібно мати ще військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі). Цей документ має бути наданий на вимогу представника Державної прикордонної служби.