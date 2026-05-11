Выезд военнообязанного за границу: когда нужна временная защита

Военнообязанный может выезжать за границу, если он не достиг 23-летнего возраста. Проблемой может стать только мобилизация до достижения пункта пропуска. А после выезда за границу на длительное время нужно оформить временную защиту.

Ограничения в пересечении государственной границы

Выезд за пределы Украины во время действия военного положения был ограничен. Ограничение началось с 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор, поскольку военное положение продолжается.

Выезд за границу ограничен для граждан, состоящих на воинском учете. Согласно последним изменениям в правилах пересечения государственной границы, выезжать из Украины во время войны запрещено гражданам, которым исполнилось 23 года.

Это ограничение касается как призывников, так и военнообязанных граждан. Выезд таких граждан разрешен только при наличии отсрочки от мобилизации.

Отсрочка и временная защита за рубежом

К юристам обратился гражданин, которому еще не исполнилось 23 года. При этом, как бывший ограниченно годный, он является не призывником, а военнообязанным.

Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за границу и что ему нужно сделать за границей для того, чтобы не иметь проблем. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вы имеете право на беспрепятственное пересечение границы до 23 лет".

Но, добавил Дерий, есть определенные сложности и условности, которые надо соблюсти: "Поскольку Вы являетесь военнообязанным, то, чтобы Вас не мобилизовали на пути к пункту пропуска, нужно выезжать с оформленной отсрочкой. Если же Вы планируете надолго оставаться за границей, то Вам нужно оформить временную защиту в стране пребывания".

Военнообязанные граждане, имеющие право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.

Выезд за границу до достижения 23-летнего возраста возможен не только для призывников. Это право имеют и граждане со статусом "военнообязанный". Но до прибытия на границу такого гражданина может мобилизовать любой ТЦК.